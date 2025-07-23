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Пити, танцювати, співати: відомий актор вразив зізнанням
Відомий співак та ведучий, актор Національного театру імені Івана Франка Анатолій Гнатюк зізнався, чому залишився в Україні та де зараз живе його старший брат, популярний співак Микола Гнатюк. За словами актора, він тішиться можливістю наближати нашу Перемогу та вже знає, як буде її святкувати.
— Ми живемо в реаліях страшної війни й великого випробування, — розказав Анатолій у проєкті «Моя історія» («Інтер»). — Людина не може постійно перебувати в напрузі, їй потрібна віддушина, місце, де можна розслабитися, посміхнутися, хоча б на якийсь час заспокоїтися. Театр узяв на себе цю місію.
Гнатюк зауважив, що готовий забути «всіх цих Пушкіних, Лермонтових, Чехових, Достоєвських, особливо тих, хто у своїх текстах принижував Україну». Відомо, що у 1990-х роках актор мав досвід еміграції до Німеччини, але повернувся додому. Не поїхав з країни й зараз.
— Ми не могли кинути Київ і свою країну в біді, — зізнався Анатолій. — Так, звучить пафосно, але це правда. Я не міг залишити тещу й тестя поважного віку, вони б не виїхали. Не міг кинути рідний театр. Тож з дружиною залишилися.
А от старший брат Микола — зірка естради девʼяностих, живе зараз у Німеччині. Брати відомі виконанням популярної пісні «Ой, смереко».
— Зараз він у Німеччині, де мешкає його син, — розповів Гнатюк. — З початком повномасштабної війни Микола там. Ми регулярно спілкуємося телефоном. Він дуже переживає за Україну. Він був, є та буде українським патріотом.
Анатолій зізнався, що, незважаючи на війну, продовжує бути «невиправним оптимістом».
— Це навіть дратує дружину, — каже актор. — Я все повторюю: «Все буде добре». А вона каже: «Не все добре — треба відремонтувати те, зробити інше…» Але намагаюся триматися оптимізму, бо таке вже життя. Є моменти, коли нічого не хочеться, коли настрій уже на межі депресії. Тоді — молитва. Віра, що все буде добре.
Актор вже знає, як буде святкувати Перемогу України, та готується до відновлення країни.
— Пити, танцювати, співати — мабуть, тиждень, — зізнався Анатолій. — А якщо серйозно, працюватиму для відновлення нашої країни… І тепер, як ніколи, розумію: нам потрібно працювати на українського митця.
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