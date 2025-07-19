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Зірка «Спіймати Кайдаша» служитиме у ППО. Безкоштовно
Відомий український актор Роман Ясіновський хоче захищати країну, хоча має бронь від мобілізації. Про це він розповів у розмові з Аліною Доротюк.
«У мене є офіційна бронь від театру. Але я скажу чесно, якщо в мене зникне бронь, я піду служити. Зараз, наприклад, я подав заявку в ППО. І мою заявку вже розглянули», — каже він.
Ясіновський каже, що вже навіть мав розмову з командиром роти і незабаром долучиться до сил ППО на волонтерських засадах.
«В мене була зустріч з командиром роти й скоро буде з командиром батальйону. Якщо погодять, ми узгодимо, коли я піду навчатися і я буду працювати в ППО. Це безкоштовно, на волонтерських засадах», — запевнив актор.
Зазначимо, що Роман Володимирович Ясіновський народився 1 серпня 1982 року у Тернополі. З 2004 року працював у Центрі Сучасного Мистецтва «ДАХ». Грає у київському театрі «Золоті Ворота», з січня 2022-го — актор київського Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка.
Із п'яти років співав у хорі «Зоринка». Також з дитинства співає у церкві. Раніше мав дискант, тепер — бас. Є учасником церковного хору Української греко-католицької церкви в монастирі св. Василія Великого, який розташовано на Вознесенському узвозі в Києві.
Грав у фільмах та серіалах: «Кіборги. Герої не вмирають», «Крути 1918», «Таємний щоденник Симона Петлюри», «Заборонений», «Спіймати Кайдаша», «Кохання та полум'я» та багатьох інших.
Як писали «ФАКТИ», Ясіновський також грав у пригодницько-історичному екшені «Довбуш», всеукраїнська прем'єра якого відбулася кілька років тому.209
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