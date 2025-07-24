126 тисяч гривень за гектар: де знаходиться найдорожча земля в Україні

З моменту відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення в Україні спостерігалося хоч і не постійне, але зростання вартості гектара: з 2021 року він подорожчав приблизно на 60%. І це зростання продовжується. Так, якщо у травні гектар коштував у середньому 52,1 тис. грн, то за підсумками 1-го півріччя йдеться про 60,7 тис. грн.

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Такі дані наводить сервіс OpenDataBot, за даними якого з моменту відкриття земельного ринку в Україні в липні 2021 року було укладено 339 644 договори купівлі-продажу землі. Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% - до 60,7 тис. грн за гектар станом на червень 2025 року.

Перші місяці після відкриття ринку були досить активними: за липень 2021 року було укладено понад 2 тис. угод, а середня ціна гектара сягала 95,7 тис. грн, але потім кількість угод зростала, а середня ціна гектара падала — у грудні 2021-го гектар коштував 33,7 тис. грн.

З початком повномасштабної війни ринок практично зупинився, лише у травні 2022 року було укладено 323 угоди. Відновлення розпочалося влітку, але обсяги залишалися низькими: до 4,6 тис. угод на місяць. Це було втричі менше, ніж наприкінці 2021 року.

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Згодом ситуація почала вирівнюватися, а з початку 2024-го на ринок чекало помітне зростання, оскільки купувати землю, хоч і з обмеженнями, дозволили й компаніям. В результаті вартість 1 га у 2024 році становила від 43 до 52 тисяч гривень.

Найдорожчою землею зараз вважаються сільгоспугіддя на Івано-Франківщині: у середньому за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн. Потім йдуть Львівська зі 118,3 тис. грн/га, Київська — 89,4 тис. грн/га, Тернопільська — 86,9 тис. грн/га. Серед прифронтових регіонів за вартістю сільгоспземлі лідирує Дніпропетровщина — там покупці платять у середньому 73,9 тис. грн/га.

Найнижчими цінами на землю загалом залишаються прифронтові регіони: Запорізька область — 38,3 тис. грн/га, Херсонська — 39,1 тис. грн/га, Чернігівська — 41,1 тис. грн/га, Миколаївська — 41,6 тис. грн/га та Одеська — 41,8 тис. грн/га.

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Зауважимо, що покупці сільськогосподарських угідь у прифронтових регіонах мають бути готові до витрат на розмінування небезпечних територій, за що держава сьогодні сплачує 62 000 гривень за 1 гектар.

Фото Pixabay

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