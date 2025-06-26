41.26 / 41.82 48.30 / 49.05
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Може зайняти до 400 років: Шмигаль про масштаби розмінування в Україні

19:44 26 червня 2025
Розмінування України. Фото з сайту https://konkurent.ua/

Судячи з сум, які бюджет виділяє на розмінування українських земель, а це 2 млрд грн на рік, та потенційно «забрудненої» мінами площі, очищення може зайняти сотні років. До таких висновків підштовхують заяви прем'єр-міністра України.

Так, глава уряду Денис Шмигаль зазначив на нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС, що Україна має значний прогрес щодо очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася більш ніж на 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км².

За словами глави уряду, роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім — іноземні, що працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч спеціалістів, 278 одиниць спеціальної техніки, а також понад 13 тисяч металошукачів.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад півсотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.

РЕКЛАМА

Як рахували раніше «ФАКТИ», при середній вартості на держтендерах розмінування 1 га землі в 62 тисячі гривень, очищення 1 квадратного кілометра коштуватиме 6,2 млн грн. Розмінування ж 137 тисяч квадратних кілометрів обійдеться приблизно у 850 млн грн або 425 років при виділенні на ці роботи до 2 млрд грн на рік.

РЕКЛАМА
75

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Що можна залишати на вночі на столі

Не накличте на себе біду: які предмети не повинні лежати на столі вночі

Святослав Вакарчук

Повертається на сцену: відомий музикант вразив новиною

Астрологи назвали зодіаки, яким пощастить у липні 2025 року

Фортуна вибере улюбленців: на які знаки зодіаку чекає успіх у липні 2025 року

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Скорпіонам — «Сонце», Рибам — «Зірка», а Стрільцям — «Дев'ятка Кубків»: Таро-прогноз та поради карт на 27 червня

Наступний матеріал
Новини партнерів