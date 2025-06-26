Може зайняти до 400 років: Шмигаль про масштаби розмінування в Україні

Судячи з сум, які бюджет виділяє на розмінування українських земель, а це 2 млрд грн на рік, та потенційно «забрудненої» мінами площі, очищення може зайняти сотні років. До таких висновків підштовхують заяви прем'єр-міністра України.

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Так, глава уряду Денис Шмигаль зазначив на нараді в Офісі протимінної діяльності ДСНС, що Україна має значний прогрес щодо очищення українських земель від вибухонебезпечних предметів. Площа потенційно замінованих земель порівняно з кінцем 2022 року зменшилася більш ніж на 20% і сьогодні становить близько 137 тис. км².

За словами глави уряду, роботи з очищення здійснюють ДСНС, Національна поліція, Міноборони та неурядові оператори протимінної діяльності. Ресурс 112 сертифікованих операторів, серед яких вісім — іноземні, що працюють в Україні, налічує понад 9 тисяч спеціалістів, 278 одиниць спеціальної техніки, а також понад 13 тисяч металошукачів.

Прем'єр-міністр зазначив, що Україна вже сформувала велику протимінну міжнародну коаліцію з понад півсотні держав та залучила 1,2 млрд доларів допомоги для очищення територій.

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Як рахували раніше «ФАКТИ», при середній вартості на держтендерах розмінування 1 га землі в 62 тисячі гривень, очищення 1 квадратного кілометра коштуватиме 6,2 млн грн. Розмінування ж 137 тисяч квадратних кілометрів обійдеться приблизно у 850 млн грн або 425 років при виділенні на ці роботи до 2 млрд грн на рік.

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