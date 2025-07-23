Пережила панічну атаку: популярна співачка втратила дорогу річ

Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка показала спокусливі світлини, потрапила у неприємну ситуацію. Відомо, що зараз артистка знаходиться на відпочинку у Франції. Вона подорожує Лазуровим узбережжям та показує, як гуляє вузькими вуличками приморських містечок та заходить до крамничок. Але її приліт до Ніцци виявився стресовим.

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На своїй сторінці у соціальній мережі Злата поділилася, що вийшла з літака, забувши там свій телефон.

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«Я забула телефон, пережила панічну атаку, вмовила прикордонників пропустити мене назад, в червону зону, — написала співачка. — Телефон все-таки знайшли у літаку (тут я розплакалась). Потім тримтячими руками дотягнула валізи до автівки. Пошкодувала, що не палю. В якості заспокійливого пішла пляшка коли і ось я вже їду на зустріч лазуровому узбережжю».

Артистка додала, що під час відпочинку отримує кулінарне та культурне задоволення. І зізналася, що має шалену пристрасть.

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«У мене є шалена пристрасть, — повідомила Злата. — Шалена пристрасть до парфюмів. Я не можу пройти повз якогось дивного аромату. Тут я знайшла крамницю, де роблять аромати на замовлення. Як встояти, я не знаю…»

Раніше зізнання співачки викликало шквал обурення.

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