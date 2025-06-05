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Жах: Злата Огнєвіч показала спокусливі світлини
Популярна співачка Злата Огнєвіч, яка здивувала палким поцілунком, вразила провокативними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі артистка виклала декілька фото з нової фотосесії, поділившись своїми почуттями. На світлинах Злата у червоній шкіряній куртці та джинсових бріджах. За словами співачки вона знялася у образах «нульових».
- Коли мені кажуть: «Злата, а давай спробуємо…», — дуже складно відмовитися, — поділилася Злата. — Адже ключове тут «спробуємо». Просто обожнюю талановитих і креативних людей!
Підписники відреагували на світлини, звернувши увагу на спокусливі пози, які приймає співачка. Хоча не всім стала до вподоби ідея фотохудожника. Злата і сама активно спілкувалася у коментарях з підписниками.
- Неймовірна та дуже-дуже гарна, пані Злата, — поділилися враженням.
- Твоя тіньова сторона, кайф! — написали у коментарях.
- Одна з тисячі, — відреагувала на це сама Злата.
- Жах, коли заощаджуєш на фотографах і звертаєшся до фотохудожників, — висловили думку.
- Критика має бути конструктивною, у вашому випадку такого не бачу, — відреагувала Злата.
- 2002 рік, фото в кольорі, — поділилися враженням.
- Ага, вайб нульових, — відповіла Злата.
Раніше зізнання співачки викликало шквал обурення у мережі.1321
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