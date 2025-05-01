«Не хочу мати свою дитину»: зізнання популярної співачки викликало шквал обурення в мережі

Популярна співачка Злата Огнєвіч, у якої росіяни вкрали пісню, відверто зізналася у небажанні народжувати дитину. Про це артистка розповіла у проєкті «Марічка». За словами Злати, зараз вона ще не готова до такого рішення. Навіть якийсь час розглядала можливість усиновлення. Але для цього, вважає Огнєвіч, треба мати пару, щоб у дитини були мати та батько.

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— Я бажаю народити дитину, але не так, щоб сильно, — зізналася Злата. — В мене поки цей гештальт закритий племінником. Поки я не хочу мати свою дитину, у мене немає для цього справжнього бажання.

Огнєвіч поділилася з ведучою Марічкою Падалко думками з приводу чоловіка поруч.

— Для чого мені чоловік? — запитала Злата. — У мене є автівка, квартира, професія, інтелект. Ти мені для чого?! Тільки для сексу? Є багато способів знайти собі чоловіка для сексу…

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Відверті зізнання Злати викликали обурення у мережі. Особливо ті, що стосувалися небажання народжувати дитину.

«Я глибоко переконана, що народжувати дитину треба тільки тоді, коли ти щиро бажаєш, — відповіла співачка на закиди у соціальній мережі. - А не тоді, коли на тебе тиснуть батьки, суспільство, родина… У гнівних коментарях жінки та чоловіки тільки виливають свої комплекси. Хочу підтримати тих жінок, хто наразі теж не готовий заводити родину, народжувати дитину. Це абсолютно нормально. Я вас підтримую. Не кожна жінка створена для родини. У нас одне життя, і проживіть його так, як вважаєте за потрібне».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що популярний телеведучий втретє став батьком.

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