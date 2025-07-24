Умови сприятливі, але витрати залишаються високими: що буде з цінами на продукти харчування до кінця року

Попри сезонне зниження цін на овочі, ціни на фрукти в Україні залишаються високими. Ціни на м’ясні та молочні продукти залишаються переважно стабільними, але подорожчання окремих позицій можливе ближче до осені.

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За оцінками аналітика Українського клубу аграрного бізнесу Максима Гопки, до кінця літа подорожчання м'яса не очікується, передає РБК-Україна.

Але вже у середині осені можливе зростання цін у зв’язку з підготовкою до зимового періоду.

Така ситуація й з вартістю яєць. Ціна на яйця почне змінюватися вже у вересні через зменшення пропозиції від домогосподарств.

За інформацією Асоціації «Свинарі України», у порівнянні з минулим роком, ціни на м'ясо істотно зросли, зокрема на свинину. Так, у червні 2025 ціна охолодженої свинини досягла 253,2 грн/кг — це майже на 30% більше, ніж рік тому.

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Причина — подорожчання пов’язане зі скороченням внутрішнього виробництва із-за воєнних дій, епізоотичних захворювань та спаду присадибного свинарства.

Інші види м’яса — зокрема курятина — також додали в ціні. У першому півріччі куряче філе зросло в ціні майже на 30%, порівнюючи з минулим роком, і вже конкурує за вартістю зі свинячими лопаткою, стегном, грудинкою, гуляшем.

Традиційно влітку ціни на сире молоко знижуються, але вартість молочних продуктів на прилавках залишається стабільною, зазначає Гопка.

За його словами, вартість «молочки» також підтримується за рахунок попиту біржових молочних товарів на світовому ринку. За останні 5 років експорт українських молочних продуктів зріс та став важливим торгівельним напрямком.

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Прогнозується, що підвищиться ціна на хліб та вироби з борошна. Адже вже зараз аграрії фіксують часткові втрати врожаю в окремих регіонах через весняні заморозки та літню спеку. Це є одним з основних факторів, що вплине на ціни хліба, борошна та олії.

За словами Гопки, вартість олії та борошна залежить не лише від обсягів нового врожаю, а й від витрат на енергоносії, зарплати та логістику.

Ціни на плодоовочеву продукцію влітку поступово знижуються, завдяки надходженню нового врожаю та його обсягам. Вже в серпні-вересні експерти очікують зниження цін на борщовий набір.

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Картопля цього року росте добре, і через відсутність сховищ її великі обсяги швидко надходитимуть на ринок. Та сама ситуація спостерігається з капустою.

Цього року аграрії збільшили площи кавунів. Їх вирощують не лише на півдні, а й у північних регіонах країни, зокрема у Сумській, Волинській та Чернігівській областях. Кавуни не потребують зберігання, а тому їхня надлишкова пропозиція вже призвела до здешевлення в середині літа. Станом на 23 липня, ціни на кавуни стартували з 18 грн/кг.

Але українські яблука поки залишаються дорогими. Причин — слабкий вітчизняний врожай торік і дефіцит сховищ. Зараз в Україні активно імпортують яблука, що також впливає на їхню ціну.

За оцінками експертів, восени можливе тимчасове здешевлення яблук через надходження нового врожаю. Але ціни скоріше за все не повернуться до рівня попередніх років.

Раніше ми порівнювали ціни на продукти в Україні та в Італії. Докладніше про це в нашому матеріалі.

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