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Цінам хочеться стати «італійськими»? В Мережі порівняли вартість продуктів в Україні та на Апеннінах
З початку широкомасштабного вторгнення рф ціни в Україні стрімко йдуть в гору. Дорожчають різноманітні продукти, Держстат констатує збільшення базової інфляції.
Українські блогери arthur.i.dasha провели цікавий експеримент, порівнявши ціни в Україні та в Італії. Продукти купувалися в великих мережах — україанському «Сільпо» та італійському Lidl. Для зручності всі ціни переводилися у гривні.
З'ясувалося, що більшість продуктів в Італії дорожче, ніж в Україні:
- хліб в Україні коштує 35 гривень, а в Італії — 88;
- кілограм картоплі в Україні можна купити за 77 гривень, а в Італії він на 2 гривні дорожчий;
- курячі стегна в Україні обійдуться в 189 гривень за кілограм, а в Італії — в 224;
- десяток яєць в Україні коштує 73 гривні, а в Італії — 104;
- 150 г сира «Гауда» в Україні можна купити за 70 гривень, а в Італії — за 75.
Але є й такі продукти, які в Італії коштують дешевше:
- кілограм яблук в Україні можна купити за 90 гривень, а в Італії — за 71;
- літр молока в Україні коштує 57 гривень, а в Італії — 31;
- пляшка води в Україні обійдеться в 25 гривень (за 1,5 л), а в Італії — всього в 9.
«За одні й ті самі продукти в Італії в нас вийшло 831 гривня, а в Україні — 783 гривні. Різниця — 48 гривень або 1 євро», — зазначив блогер.
У той же час потрібно пам'ятати, що середня зарплата в Італії перевищує середню зарплату в Україні у 3−4 рази. Так що порівняння — не на нашу користь.
Нагадаємо, що фахівці прогнозують хоч і не стрімке, але все ж удорожчення цукру цього літа.
Також зростають ціни на м'ясо. Через негоду навесні цього року б'ють цінові рекорди фрукти.
Фото — Pixabay205
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