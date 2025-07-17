В Україні подорожчало молоко, і зростання цін продовжиться: чому в цьому «винна» Європа

За рік, з травня 2024-го по травень 2025-го року, вершкове масло стало одним з рекордсменів з подорожчання в Україні, а також опосередковано вплинуло на зростання цін на молоко. Причому подорожчання молока продовжуватиметься, і непрямим «винуватцем» цього стане Євросоюз. Про це повідомляє сайт Асоціації виробників молока України, при цьому середня ціна 1 літра молока-сировини, залежно від якості, коливається від 15,45 до 16 грн. Хоча порівняно з червневими ціни не змінилися, варто очікувати їхнього зростання в майбутньому.

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Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі пояснює це подорожчанням вершкового масла. Так, після оновлення торгової угоди з ЄС Україна отримала розширені квоти на експорт молочної продукції, що сприяло відновленню постачання та появі дефіциту сировини на внутрішньому ринку.

Внаслідок угоди Україна відновила постачання молочних продуктів до Європи, а на внутрішньому ринку навіть з'явився незначний дефіцит молока-сировини, як і на початку липня 2024 року. Молокопереробні заводи почали шукати дешеве молоко.

Можливість зростання збуту молочних продуктів до Європи збільшила рентабельність їхнього виробництва, зростання цін на масло також впливає на закупівельні ціни. Як результат, уже у другій половині липня та серпні закупівельні ціни можуть зрости, щоправда, за умови, що вершкове масло продовжить дорожчати.

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З іншого боку, фактором стримування зростання цін на молоко є зменшення обсягів виробництва сирів та збільшення пропозиції імпортних сирів на внутрішньому ринку, що більш-менш зрівнює баланс попиту та пропозиції сирого молока.

За даними порталу Мінфін, 900 г молока в магазинах можна купити зараз за ціною від 53,5 грн до 59,15 грн — з жирністю 1 і 2,6% відповідно. Зауважимо, що молоко з жирністю 1% подорожчало з 49,75 грн у квітні, а із жирністю 2,6% - з 54,65 грн у червні.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», хоча багато продуктів в Україні коштують дешевше, ніж у Європі, деякі з них, наприклад молоко, у нас уже майже вдвічі дорожчі, ніж в Італії.

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Фото pixabay

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