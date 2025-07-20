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Гроші

Восени стане легше: експерт порадував прогнозом щодо цін на низку продуктів

17:54 20 липня 2025
Овочі у липні трохи подешевшали, фото з відкритих джерел

Український ринок овочів демонструє сезонне зниження цін на більшість основних позицій, проте в цілому ціни залишаються досить високими.

Водночас вже цієї осені темпи зростання цін можуть суттєво знизитись. Такий прогноз озвучив спеціаліст Центру економічної стратегії Андрій Акименко, пише «Фокус».

На його думку, зростання цін на продукти харчування є одним з ключових елементів загального росту цін.

«Українці у середньому витрачають на їжу приблизно 35−45% свого заробітку. Це так званий коефіцієнт Енгеля, за яким ми суттєво відстаємо від розвинутих країн (чим коефіцієнт менший, тим краще), і подорожчання сирих продовольчих товарів відчувається пересічною людиною найбільше. За даними дослідницької агенції Info Sapiens, у червні кожен четвертий українець економив на їжі», — каже експерт.

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По-перше, на ціни вплинули весняні заморозки, які негативно позначилися на врожайності фруктів.

По-друге, початок сезону відпусток та канікул спричинив підвищене навантаження на транспорт, зокрема на залізницю. Це додатково посилило інфляційний тиск.

Попри складну ситуацію, експерти очікують стабілізації ближче до осені. Якщо інфляційні ризики знизяться, українці зможуть відчути полегшення хоча б у продуктовому сегменті. Проте до цього моменту зберігатиметься потреба в економії та стриманому споживанні.

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Зазначимо, що найвищі ціни на продукти в Україні у Києві. А оренда житла у столиці вища за середню зарплату по країні.

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