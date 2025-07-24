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Обмін полоненими: в Україну повернувся останній із захисників острова Зміїний
Вночі 23 липня в межах стамбульських домовленостей відбувся обмін полоненими між Україною та росією.
За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, завершився дев’ятий етап великого обміну — у межах домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад 1000 захисників.
23 липня з російської неволі Україна повернула групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Йдеться про воїнів, які тривалий час утримувались у жорстких умовах і потребували невідкладної медичної допомоги.
Серед визволених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.
Додому повернулися солдати, сержанти та офіцери. Вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.
Повідомляється, що частина звільнених воїнів потрапили у полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.
Також повернувся з полону останній із захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби України.
Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.
«Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі», — додали у штабі.
Нагадаємо, у червні Україна та рф проводили кілька етапів обміну військовополоненими. З російського полону повернулися тяжкохворі та поранені захисники, військовослужбовці віком до 25 років, а також захисники, які вважалися зниклими безвісти.212
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«Туристу відмовили у посадці на літак, бо на першу сторінку паспорта була пролита кава», — експертка з туризму Марина Білоножко