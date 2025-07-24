Обмін полоненими: в Україну повернувся останній із захисників острова Зміїний

Вночі 23 липня в межах стамбульських домовленостей відбувся обмін полоненими між Україною та росією.

За інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, завершився дев’ятий етап великого обміну — у межах домовленостей у Стамбулі звільнено вже понад 1000 захисників.

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23 липня з російської неволі Україна повернула групу захисників, які мають поранення та важкі хвороби. Йдеться про воїнів, які тривалий час утримувались у жорстких умовах і потребували невідкладної медичної допомоги.

Серед визволених — військовослужбовці ЗСУ, зокрема із підрозділів ДШВ, ВМС, Сил ТрО, а також бійці Державної прикордонної служби, Національної гвардії та Національної поліції України.

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Додому повернулися солдати, сержанти та офіцери. Вони воювали на Донецькому, Запорізькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському, Чернігівському напрямках.

Повідомляється, що частина звільнених воїнів потрапили у полон під час оборони Маріуполя і провели у неволі понад 3 роки.

Також повернувся з полону останній із захисників острова Зміїний — боєць Державної прикордонної служби України.

Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося 27 років, найстаршому — 66 років.

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«Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі», — додали у штабі.

Нагадаємо, у червні Україна та рф проводили кілька етапів обміну військовополоненими. З російського полону повернулися тяжкохворі та поранені захисники, військовослужбовці віком до 25 років, а також захисники, які вважалися зниклими безвісти.

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