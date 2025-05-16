Умєров «за старшого»: Зеленський затвердив склад українських переговорників у Стамбулі

Президент Украаїни Володимир Зеленський, який напередодні прибув до Туреччини, висловлюючи готовність до зустрічі з російським президентом володимиром путіним, заявив, що росія виявляє особисту неповагу, направляючи на перемовини делегацію невідповідного рівня. Незважаючи на це Україна відправляє делегацію до Стамбула, таким чином «висловлюючи повагу до президентів США Дональда Трампа та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана».

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Склад делегації України був затверджений президентським указом. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров.

Також участь у перемовинах з росіянами братимуть перший замміністра закордонних справ Сергій Кислиця, заступрик голови СБУ Олександр Поклад, перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки Олег Луговський, заступник начгенштабу ЗСУ Олексій Шевченко, заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький, замначштабу командування Повітряними силами ЗСУ Євген Шинкарьов, його колега з ВМС Олександар Дьяков, начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловецький, старший офіцер Головного оперативного управління Генштабу Олександар Шеріхов, офіцер протоколу Георгій Кузьмичов та радник керівника Офіса президента Украаїни Олександр Бевз.

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Нагадаємо, що російську делегацію очолює помічник путіна Володимир Мединський. Саме він був головним перемовником навесні 2022 року, коли на початку широкомасштабного вторгнення рф в Україну відбувалися перемовини в Туреччині. Тоді від Украаїни вимагали фактичної капітуляції. Власне, і цього разу, відправляючи делегацію в Стамбул, росіяни знов повторювали манатру про «усунення першопричин конфлікту» та продовження перемовин з урахуванням моментів, що обговорювалися три роки тому.

Також до російської делегації було включено замміністра закордонних справ РФ Михайла Галузіна, начальника ГУ Генштабу зс рф Валерія Костюковаа та замміністра обораони Олександра Фоміна.

Агенція «Анадолу» повідомляє, що 16 квітня о 10:45 має відбутися тристороння зустріч представників Туреччини, США та Украаїни. А о 12:30 — зустріч турецької та української делегацій з росіянами.

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Нагадаємо, що колишній спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер вважає, що господар кремля наразі не готовий до припинення вогню і що нинішня адміністрація США навряд чи виділятиме нові пакети військової допомоги Україні.

Тим часом, за оцінкою експертів Інституту вивчення війни, росіяни нарощують своє угрупування в Україні, незважаючи на великі втрати особового складу в «м'ясних штурмах».

Фото Офіса президента

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