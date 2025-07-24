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НБУ погіршив прогноз щодо зростання цін в Україні на 2025−2026 роки: до чого готуватись українцям

17:56 24 липня 2025
У НБУ прогнозують зростання споживчих цін. Фото&nbsp;— Pixabay

Національний банк України (НБУ) погіршив попередні прогноз щодо зростання споживчих цін в Україні у 2025 році до 9,7%. У квітні центробанк прогнозував інфляцію на рівні 8,7%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу, зазначивши, що наступного року інфляція очікується на рівні 6,6% (попередній прогноз — 5,0%), вона має стабілізуватися лише за рік — у 2027 році, до 5,0% (попередній прогноз — 5,0%).

«Ураховуючи суттєвіші втрати від війни та подальше перенесення на ціни зростаючих витрат бізнесу, погіршення прогнозу врожаїв та ефекти від фактичного послаблення гривні до євро», — пояснив Пишний.

За його словами, динаміка інфляції в найближчі місяці значною мірою залежатиме від фактичного впливу погодних умов на пропозицію та ціни сільськогосподарської продукції.

Попередньо, у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься. У наступні місяці очікується вихід інфляції на траєкторію стійкого сповільнення.

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Фото — Pixabay

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