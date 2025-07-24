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Виробники продуктів в Україні підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше
За прогнозами економістів, цієї осені темпи зростання цін на продукти харчування можуть знизитись. Разом з тим, продовольча інфляція в Україні значно перевищує загальний рівень інфляції, сягаючи 23% та більше, що значно впливає на бюджети домогосподарств.
Це означає, що ціни на продукти харчування зростають швидше, ніж загальний рівень цін в економіці. Найбільше зростають ціни на яйця, фрукти, соняшникову олію, вершкове масло та овочі, а також на хліб та м'ясо.
За даними Держстату, у червні 2025 року оптові ціни виробників промислової продукції порівняно з червнем минулого року зросли на 13,1%. Ціни в межах України зросли на 13,0%, за межі України — на 14,3%.
Найбільше зросли ціни на м'ясо та м'ясні продукти — на 24,1%, у т.ч. всередині України — на 24,4%.
У виробництві молочних продуктів ціни зросли на 18,3%, зокрема, всередині України — на 18,9%.
У виробництві хліба, хлібобулочних і борошняних виробів ціни піднялися на 17,5%, зокрема всередині України — на 17,5%.
Виробники напоїв підняли ціни на 9,8% (всередині України — на 10,1%). Ціни виробників цукру впали за рік на 8,1%, у т.ч. всередині України на 8,0%.
Оптові ціни виробників продукції переносяться на ціни на прилавках магазинів з лагом у кілька місяців.
За даними, Держстату, у червні 2025 року порівняно з червнем минулого року середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні зросли на 23,2%.
Так, яйця подорожчали на 62,7% до 53,6 грн за десяток, соняшникова олія — на 37,2% до 80,6 грн за літр, борошно — на 36,1% до 21,7 грн за кілограм, куряче філе — на 35,8% до 214,6 грн за кілограм.
Зазначимо, що світові ціни на продовольство у червні 2025 року зросли на 7,0%. Перше місце з подорожчання займає вершкове масло.
Нагадаємо, у серпні-вересні експерти очікують зниження цін на борщовий набір. Восени також можливе тимчасове здешевлення яблук через надходження нового врожаю. А в цілому ціни на продукти харчування будуть зростати.249
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