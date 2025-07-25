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60 питань, 30 хвилин за кермом і мінімум 3 відеокамери: як складатимемо іспити на водійські права
У той час як ухилянти можуть втратити права водія «завдяки» ТЦК, охочі вперше отримати ці права складатимуть іспити. На кандидатів чекатимуть десятки питань, щонайменше пів години за кермом авто на вулиці, а їхні дії фіксуватимуть кілька відеокамер. Про це повідомляє УНІАН, який зазначає, що в процедуру іспитів введено нові правила. Останнє посилює вимоги до кандидатів, особливо до тих, хто провалив іспити, і має сприяти поліпшенню ситуації на автошляхах.
Так, теоретичний іспит доведеться складати онлайн і українською мовою, відповідаючи на 60 питань з теорії кермування. На кожне запитання пропонуються від 2 до 5 варіантів відповіді, правильний з яких є один, і скласти іспит необхідно протягом години. При цьому якщо під час іспиту людина надала понад 6 неправильних відповідей, розмовляла з сусідами, підглядала або не встигла відповісти на всі запитання, то іспит вважається проваленим.
Практичний іспит доведеться складати під об'єктивами відеокамер — не менше трьох для вантажних авто та автобусів, 4 — для легкових авто, які фіксуватимуть дії екзаменатора та екзаменованого. Відеозапис потім буде використано у разі виникнення конфліктних ситуацій.
Також в залежності від категорії транспортного засобу практичне керування може зайняти від 25 до 45 хвилин.
Якщо скласти іспит з першого разу не вдасться, на перескладання буде відводитися 10 днів — для першої спроби, 20 — для другої, і не менше 30 — для третьої та кожної наступної. Такий тривалий період призначений для більш відповідальної підготовки до перездачі.
Також важливе значення для процесу складання іспиту з водіння має правильно обраний навчальний автомобіль.
Фото Pixabay148
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