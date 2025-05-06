Права забиратимуть: Кабмін готує «сюрприз» водіям, які мають проблеми з ТЦК

До порушників мобілізаційного законодавства можуть застосовуватися різноманітні санкції — починаючи зі штрафів та закінчуючи арештом банківських рахунків чи нерухомості. Також засобом покарання може стати обмеження права ухилянта керувати автівкою.

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Більш того, як пише «Судово-юридична газета», уряд підготував проєкт закону, згідно з яким у водіїв, стостовно яких суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування ТЗ за позовом ТЦК та СП, можуть вилучати водійські посвідчення.

Йдеться про зміни до Закону «Про дорожній рух», які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Пропонується, щом права порушника законодавства вилучалися Національною поліцією або сдавалися особою до територіального органу МВС.

Також уряд пропонує доповнити чинне законодавство положеннями щодо врегулювання питання припинення (призупинення) права на керування транспортними засобами та визнання посвідчення водія недійсним.

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Так, з урахуванням рекомендованих комітетом поправок, пропонується встановити, що право на керування транспортними засобами припиняється у разі:

позбавлення особи, яка має посвідчення водія, видане вперше, в установленому законодавством порядку права на керування транспортними засобами;

установлення факту оформлення та видачі посвідчення водія на підставі фіктивних чи підроблених документів або порушень під час складення теоретичного, практичного іспитів;

установлення факту порушення вимог законодавства під час підтвердження відсутності в особи медичних протипоказань до керування транспортними засобами, на підставі чого було отримано посвідчення водія.

Інформація про осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у праві керування транспортними засобами, а також про відновлення такого права вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.

До речі, штрафних санкцій не уникнуть й військовозобов'язані — порушники законодавства, які наразі перебувають за кордоном.

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Ілюстративне фото зі сторінки Патрульної поліції Києва

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