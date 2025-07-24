Левам — Четвірка Жезлів та нові відкриття, а Тельцям — Король Кубків та мудрість: Таро-прогноз для всіх знаків Зодіаку на 25 липня

Раніше астрологи склали фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на поточний тиждень, а знавці карт Таро надали рекомендації всім представникам зодіакального кругу на п'ятницю, 25 липня.

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ОВЕН — Вісімка Денаріїв

Таро-прогноз для Овнів на 25 липня 2025 року попереджає знак про можливий початок нового етапу, пов'язаного з навчанням, професійними досягненнями або втіленням мрії, стверджує slovofraza.com. Вісімка Денаріїв символізує працьовитість та наполегливість, які обов'язково принесуть плоди. Успіх вимагатиме концентрації, але ваші зусилля не будуть марними.

ТЕЛЕЦЬ — Король Кубків

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Таро-прогноз для Тельців на 25 липня 2025 року називає цей день часом емоційної рівноваги та мудрих рішень. Адже Король Кубків нагадує про необхідність контролювати свої емоції та піклуватися про близьких. Карти радять бути чесними у своїх почуттях і не приховувати, що для вас справді важливо.

БЛИЗНЮКИ — Дама Денаріїв

Таро-прогноз для Близнюків на 25 липня 2025 року радить знаку бути організованим та наполегливим, діяти спокійно та у відповідності із планом. Карти Таро радять знаку також звертати увагу на деталі та не звертати — на чужі поради, якщо вони суперечать вашим переконанням. Варто знати, що Дама Денаріїв передбачає успіх у довгострокових проектах.

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РАК — Лицар Мечів

Таро-прогноз для Раків на 25 липня 2025 рокуу рекомендує тримати емоції під контролем та не бути агресивними, не втручатися в конфлікти. Карта Лицар Мечів вказує на необхідність діяти обдумано, особливо у випадку, якщо на Раків очікує складна розмова.

ЛЕВ — Четвірка Жезлів

Таро-прогноз для Левів на 25 липня 2025 року предрікає знаку день нових відкриттів та натхнення, коли варто активно контактувати з оточуючими та не боятися проявити себе. Ймовірні перспективні знайомства. Карта. Четвірка Жезлов закликає знак бути відкритим до спілкування та нових ідей.

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ДІВА — Десятка Мечів

Таро-прогноз для Дів на 25 липня 2025 року рекомендує позбутися всього, що себе віджило. В цей день знаку варто уникати конфліктних ситуацій, необдуманих рішень та різких дій. Карта Десятка Мечів рекомендує бути зосередженим на тому, що може стати новою точкою зростання знаку. Нове прийде в життя, коли для цього звільниться місце.

ТЕРЕЗИ — Помірність

Таро-прогноз для Терезів на 25 липня 2025 року радить шукати баланс між внутрішнім світом та зовнішніми обставинами, зберігати терпіння та не намагатися форсувати події. Особливо цінним в цей день буде вміння Терезів знаходити компромісні рішення.

СКОРПІОН — Король Жезлів

Таро-прогноз для Скорпіонів на 25 липня 2025 року обіцяє знаку приплив сил та здатність надихати інших. За таких обставит Скорпіони можуть впоратися зі справами будь-якої складності. Тим, хто давно замислився над реалізацією амбіційного проєкту, саме час зайнятися ним. День також сприятливий для командної роботи та зміцнення ділових зв'язків.

СТРІЛЕЦЬ — Двійка Мечів

Таро-прогноз для Стрільців на 25 липня 2025 року попереджає про складний вибір, коли через невизначеність можуть виникнути сумніви. Карта радить в такому випадку довіряти інтуїції, все ретельно аналізувати, уникаючи поспішних рішень.

КОЗЕРІГ — Десятка Кубків

Таро-прогноз для Козерогів на 25 липня 2025 року обіцяє знаку гармонію у стосунках та радісні події. Щастя, тепле спілкування та затишок — ось значення карти Десятка Кубків. Не виключено, що завтра Козероги можуть знайти нових друзів чи партнера.

ВОДОЛІЙ — Вісімка Кубків

Таро-прогноз для Водоліїв на 25 липня 2025 року рекомендує знаку рухатися вперед, залишивши минуле позаду. Навіть якщо це буде не безболістно. Адже на місце, що звільниться, обов'язково має прийти щось нове та перспективне.

РИБИ — Шістка Жезлів

Таро-прогноз для Риб на 25 липня 2025 року віщує знаку позитивні новини та визнання. Адже Шістка Жезлов значить, що зусилля Риб не залишилися без уваги — їх обов'язково оцінять. Завтрашній день може стати переломним — коли після важкого періоду справи починають йти в гору.

Нагадаємо, що у середині липня Меркурій вступив у свою ретроградну фазу та пробуде в цьому стані до 10 серпня. Про те, на що очікувати всім знакам Зодіаку в цей період, читайте на нашому сайті.

Фото — Pixabay

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