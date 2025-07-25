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Поважаю думку суспільства: Зеленський відреагував на протести щодо незалежності НАБУ і САП
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами заявив, що поважає позицію громадян, які вийшли на протести із закликами зберегти незалежність НАБУ та САП.
«Люди мають право сказати, що вони думають. Ми адекватно почули, відреагували. Люди попросили змін — ми відреагували», —цитує hromadske відповідь Зеленського на запитання масмедіа.
Президент зазначив, що був зосереджений на питанні війни з росією, тому не провів попереднього обговорення закону, який обмежує повноваження антикорупційних органів. Він визнав: «Напевно, треба було більше комунікації».
За словами Зеленського, напередодні — 24 липня — він уже подав новий законопроєкт щодо «посилення незалежності антикорупційних органів». Також президент спростував інформацію про нібито розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо підписаного закону: «Ми не мали розмови. Усе, що вона мені нібито говорила, — це фейк».
Нагадаємо, що раніше в пресі з'явилося повідомлення, що пані фон дер Ляєн висловлювала серйозну стурбованістю наслідками зміни законодавства щодо антикорупційних органів.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що парламент ухвалив скандальний закон 22 липня, після чого його одразу підписав президент. Це стало причиною початку перших масових вуличних протестів проти дій влади з початку широкомасштабного вторгнення росії у лютому 2022 року.
Фото зі сторінки Володимира Зеленського у соцмережах63
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