Зеленський вніс в парламент альтернативний законопроєкт щодо НАБУ

Як напередодні і заявляв президент України Володимир Зеленський, до парламенту було внесено новий законопроєкт стосовно повноважень антикорупційних органів — НАБУ та САП. Це сталося невдовзі після того, як Верховна Рада ухвалила, а Заленський підписав документ за номером 12414, а громадяни, незгодні із руйнуванням інституцій, вийшли на вуличні протести.

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Так, на сайті парламента зареєстровано законопроект 13533, поданий президентом як невідкладний.

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В НАБУ і САП заявили, що брали участь у підготовці тексту та закликали ВРУ «якнайшвидше ухвалити ініціативу за основу і в цілому», що «дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура».

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Нагадаємо, що голосування у парламенті за документ, що значно розширював повноваження генпрокурора та власне знищував незалежність антикорупціонних органів був швидко ухвалений парламентарями — «за» проголосували 260+ нардепів.

Ухвалення документу викликало чимало запитань у міжнародних партнерів України. Адже одна із умов розвитку євроінтеграційних процесів — незалежні антикоррупційні органи та боротьба із коррупцією.

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До цього в ОГ та СБУ заявляли про обшуки у співробітників НАБУ та про кілька затримань. Так, запобіжний захід обрали одному з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, а чинному нардепу від забороненої ОПЗЖ, який виїхав з України, повідомили про підозру у держзраді та впливі на антикоррупційне бюро.

Фото зі сторінки НАБУ у соцмережах

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