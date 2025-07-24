Україна протестує: у 17 містах пройшли акції проти закону, що загрожує незалежності НАБУ та САП

Опір суспільства намаганню влади обмежити незалежність антикорупційних органів не вщухає з 22 липня, коли в турборежимі був ухвалений скандальний закон № 12414.

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На наступний день, 23 липня, в Україні відбулися більш масштабні, ніж напередодні, акції протесту проти закону, який, на думку учасників, ліквідує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), підпорядковуючи їх Офісу Генерального прокурора.

Гасла протесту в Києві 23 липня 2025 року. Фото facebook.com/MasiNayyem

Акції пройшли щонайменше у 17 містах, серед яких Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Чернівці, Миколаїв, Житомир, Суми, Ужгород, Вінниця, Запоріжжя та Рівне.

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На площі біля театру ім. І. Франка. Фото facebook.com/MasiNayyem

У Києві біля театру ім. Івана Франка зібралося кілька тисяч людей. Протестувальники скандували «Вето на закон!», «Ганьба!», «Корупція аплодує стоячи», «12414 — вето!», «Влада = зрада», «Кінець НАБУ — початок епохи корупції», «Мій страх — це зашиті вуста», «Влада над НАБУ — свобода в ланцюгах» .

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Як написала у Facebook журналістка Ольга Мусафірова, люди стояли щільно, тримаючи гасла, написані на картоні.

На другий день протесту з’явились ведучі з мегафоном, які запалювали протестувальників на організоване скандування від «Офіс за-і -бав!» і «Вето!» до «Новий закон!», «Не мовчіть!»

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Як зазначає Ольга Мусафірова, у натовпі лунали вінтажні гасла Помаранчевого майдану: «Разом нас багато, нас не подолати!», «Одна, єдина, соборна Україна!», «Разом і до кінця!», «Бунтуй! Кохай! Права не віддавай!».

Час від часу співали гімн України, тримаючи руку біля серця. Після «Україна — понад усе!» лунало «Пу-тін — хуйло!» — без цензури, без страху.

На другий день протесту побільшало людей і у Львові біля пам’ятника Шевченку, повідомляє у Facebook дописувач Святослав Павлюк. Там протестували понад 1500 учасників, акція тривала до комендантської години.

Львів. 23 липня 2025 року. Фото з відкритих джерел

Наймасштабніша акція з 2022 року, викликана незгодою з рішенням влади щодо антикорупційної системи, пройшла 23 липня у Харкові.

Як і в інших містах — Дніпрі, Житомирі, Кропивницькому та інших — протестувальники вимагали ветування закону № 12414, який був ухвалений Верховною Радою 22 липня 263 голосами. Люди вважають, що закон руйнує роками вибудувану антикорупційну систему, суперечить євроінтеграційному курсу та створює ризики для прозорості влади.

За декілька годин до початку акцій, які другий день поспіль відбуваються ввечері, президент Володимир Зеленський опублікував звернення, в якому заявив, що провів наради з керівниками СБУ, НАБУ, САП, МВС, НАЗК, ДБР та Генпрокуратури.

Він пообіцяв внести альтернативний законопроєкт, який «забезпечить силу системі правопорядку» та збереже незалежність антикорупційних органів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що ухваленню Верховною Радою скандального закону № 12414 щодо ліквідації незалежності антикорупційної системи передувала атака СБУ на детективів НАБУ.

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