«Нафтогаз» терміново позичає мільярди: буде чим грітися взимку чи ні?

Питання підготовки до опалювального сезону та дефіциту газу, як це сталося минулої зими, спонукало НАК «Нафтогаз» зайнятися закупівлями «блакитного палива». З цією метою держкомпанія взяла кредит у державному ж «Укргазбанку» на суму 4,7 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив голова правління НАК «Нафтогаз» Сергій Корецький. За його словами, цей договір був укладений у рамках підготовки до зими, і цей важливий крок був зроблений.

«Отримані кошти вже направляються на закупівлю природного газу для формування достатніх запасів у підземних газосховищах, щоб країна була забезпечена енергоресурсами цієї зими. Дякую керівництву „Укргазбанку“ та Кабінету Міністрів України за підтримку. Працюємо далі», — написав Сергій Корецький.

Водночас голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко повідомив «ФАКТАМ», що перед НАК стоять дві проблеми — необхідність закупити газ і знайти на це гроші. Так, взятий кредит лише частково вирішить проблему, адже на закупівлю палива на зиму, за словами експерта, знадобиться ще близько 40 млрд грн, які ще потрібно знайти.

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Наслідком нестачі коштів є низький рівень закачування природного газу в сховища, який становить зараз близько 50% від можливого та необхідного обсягу імпорту. Але й це лише пів біди.

- «Нафтогаз» хоче закачати той самий обсяг газу, що й у 2024-му році, але запасів, зібраних на 1 листопада, Україні вистачило лише до лютого 2025-го і довелося дозакачувати паливо. І це при теплій зимі. У підсумку у нас дуже складна ситуація з паливом і, якщо навіть ми закачаємо його по повній, не впевнений, що майбутня зима пройде з достатніми запасами природного газу, — говорить про високу ймовірність дефіциту газу в майбутньому опалювальному сезоні Олег Попенко.

Як писали «ФАКТИ», наслідком цього дефіциту та закупівлі газу може стати зростання тарифів на опалення та природний газ. Щоправда, це станеться не раніше скасування мораторію на їхнє зростання, ухваленого Верховною Радою на початку повномасштабного російського вторгнення.

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