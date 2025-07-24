Росіяни вдарили по Харкову КАБами: постраждало більше 30 людей, в тому числі немовля та вагітна (фото, відео)

Російські загарбники, які вночі атакували з повітря Одесу, де є руйнування житлових будинків та центральних районів обласного центру, вдарили по Харкову керованими авіабомбами.

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З інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, більше тридцяти людей постраждали. Серед них — діти: 10-річна дівчинка, 17-річні хлопець і дівчина, а також немовля — дівчинка віком 28 днів.

Ворожі авіабомби вдарили по житловій забудові в Шевченківському районі міста, одна з них влучила поряд із багатоповерхівкою.

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Армія рф вдарила двома КАБами по Харкову. Фото ОВА

Одна з авіабомб впала біля багатоповерхівки. Фото ОВА

В будинках пошкодження скління. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, горіли близько 15 автівок місцевих мешканців.

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В обласній прокуратурі уточнили, що серед постраждалих -двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка — усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини — вибухові поранення. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.

За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н.п. строїтель бєлгородської області рф. Дальність пуску — близько 100 км.

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На цей терористичний удар відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували два КАБи: один — по житловій забудові, другий — по цивільному підприємству.

Поранень зазнали більше 30 харків'ян. Фото ОВА

«Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати», — наголосив він.

Нагадаємо, що нещодавно під масованим ракетно-дроновим ударом знаходився Київ.

Фото Харківської ОВА

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