- 16:31 Ще трохи часу для кремля: в Конгресі США зробили нову заяву про санкції для рф
- 16:11 «Суспільство виросло, а політики — ні»: аналітик про революцію картонок, помилку влади і демонів, яких випустила Банкова
- 16:07 Авіаудари, обстріли та бойові зіткнення: серйозна ескалація на кордоні Камбоджі та Таїланду
- 15:52 «Енджі від нього божеволіє»: Анджеліна Джолі та Джонні Депп таємно закрутили роман
- 15:21 У Німеччині назвали головну умову для швидкої передачі Україні двох комплексів Patriot
- 15:15 Росіяни вдарили по Харкову КАБами: постраждало більше 30 людей, в тому числі немовля та вагітна
- 14:53 Виробники продуктів в Україні підняли ціни на 20%: що подорожчало найбільше
- 14:25 путін може стати ще небезпечнішим для світу: через ультиматум Трампа Європа змінила поведінку
- 13:56 Нашестя сарани на Україну: як врятувати майбутній урожай
- 13:29 Від 450 до 3100 гривень: кому з пенсіонерів дадуть підвищену виплату в серпні та чи залишать її на осінь
- 13:26 Де сьогодні безкоштовно дивитись онлайн «Полісся» — «Санта-Колома»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний матч Ліги конференцій
- 13:14 Вибух у центрі Києва мав пролунати ввечері: киянка по «завданню СБУ» готувала теракт на замовлення росії
Росіяни вдарили по Харкову КАБами: постраждало більше 30 людей, в тому числі немовля та вагітна (фото, відео)
Російські загарбники, які вночі атакували з повітря Одесу, де є руйнування житлових будинків та центральних районів обласного центру, вдарили по Харкову керованими авіабомбами.
З інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, більше тридцяти людей постраждали. Серед них — діти: 10-річна дівчинка, 17-річні хлопець і дівчина, а також немовля — дівчинка віком 28 днів.
Ворожі авіабомби вдарили по житловій забудові в Шевченківському районі міста, одна з них влучила поряд із багатоповерхівкою.
В будинках пошкодження скління. За інформацією мера Харкова Ігоря Терехова, горіли близько 15 автівок місцевих мешканців.
В обласній прокуратурі уточнили, що серед постраждалих -двоє дівчаток: одній 10 років, іншій лише 28 днів, а також вагітна жінка — усі вони зазнали гострої стресової реакції. У 17-річних хлопця та дівчини — вибухові поранення. Усі потерпілі отримують необхідну медичну допомогу.
За попередніми даними, атака була здійснена двома керованими авіаційними бомбами УМПБ-5, випущеними з літака Су-34 поблизу н.п. строїтель бєлгородської області рф. Дальність пуску — близько 100 км.
На цей терористичний удар відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни застосували два КАБи: один — по житловій забудові, другий — по цивільному підприємству.
«Абсолютно безглузді удари, без жодної військової мети. І бачимо, що це єдине бажання росії — продовжувати агресію, вбивства. Саме тому нам потрібна підтримка в захисті — сильна ППО, розширення виробництва зброї. Все це допоможе захистити життя. Розраховуємо на взаємодію з партнерами і вдячні всім, хто вже готовий допомагати», — наголосив він.
Нагадаємо, що нещодавно під масованим ракетно-дроновим ударом знаходився Київ.
Фото Харківської ОВА97
Читайте нас у Facebook
Оглянувши хворого Чехова в берлінському готелі, відомий німецький професор лише розвів руками і сказав: «Ja…», мовчки повернувся і вийшов