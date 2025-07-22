У ніч проти 22 липня окупанти знов атакували тилові міста України дронами-камікадзе. Наразі фіксуються пошкодженя цивільної інфраструктури та житлових будинків у кількох великих містах.

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Так, в Одесі палали адміністративна будівля та легкові автівки, а у житлових будинках вибиті вікна.

Росіяни спрямували ударні дрони на Одесу. Фото ДСНС

Очільник ОВА Олег Кіпер зазначив, що інформація щодо постраждалих наразі уточнюється.

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А мер Одеси Геннадій Труханов уточнив, що частина «Шахедів», які атакували регіон, летіла безпосередньо на обласний центр. «Унаслідок атаки у одному з районів міста вибито вікна в багатоповерхівках, на парковці поруч згоріли автомобілі. Також в іншій частині міста зафіксовано загорання адміністративної будівлі», — йдеться у повідомленні.

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Також ворог обстріляв місто Суми. За інформацією голови Сумської ОВА Олега Григорова, пізно ввечері 21 липня росіяни завдали удару по обласному центру. Внаслідок обстрілу зафіксовано багато пошкоджень та є постраждалі.

Зокрема, через удар рф по житловому району міста пошкоджені 5 багатоповерхових будинків, торговий центр та 18 автомобілів. До медичного закладу доставили двох мешканців одного з найбільш пошкоджених будинків. 60-річну жінку та 38-річного чоловіка обстежують та надають їм медичну допомогу.

Григоров додав, що після удару рф багато мешканців спального району перебувають у шоковому стані. Попередньо, за допомогою медиків звернулися 12 людей.

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А сумський міський голова Артем Кобзар додав, що о 08:00 у садочку № 22 розгорнуто штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. За його інформацією, по місту вдарили два КАБи.

Краматорськ також був атакований ворогом — КАБ поцілив у житловий будинок, де загинув хлопчик 2015 року народження. Ще пʼятеро осіб постраждали, їм надається кваліфікована медична допомога. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

Нагадаємо, що напередодні масованої атаки дронами-камікадзе та ракетами зазнав Київ — в столиці є загиблий та поранені. Одна з локацій, де фіксувалися пошкодженя, — станція метро «Лук'янівська».

Фото ДСНС

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