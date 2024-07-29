«Розірве на шмаття»: у мережі сперечаються про нову Холостячку

В Україні знімають тринадцятий сезон «Холостяка». Нагадаємо, дівчата змагаються за серце ветерана війни Олександра Будька (позивний «Терен»). Премʼєра сезону планується на осінь 2024 року. Але вже зараз точаться розмови про наступну героїню реаліті «Холостячка». Нагадаємо, у шоу раніше брали участь Ксенія Мішина та Злата Огнєвіч.

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Ведучий романтичних реаліті Григорій Решетник на своїй сторінці у соціальній мережі виклав інтригуюче відео та підпис до нього.

«Боротьба за наступний сезон „Холостячки“ розпочалася…» — написав Григорій.

Григорій Решетник заінтригував повідомленням

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На відео дві співачки — Анна Трінчер і Tayanna — сперечаються, хто з них потрапить на проєкт.

— Ти хочеш на «Холостячку»? — запитує Решетник у Трінчер.

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— Так, дуже хочу, — відповідає співачка.

— Почекай, — каже їй Tayanna. - Я старша, мені треба заміж.

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Підписники Григорія оцінили відео та поділилися своїми бажаннями щодо майбутньої Холостячки.

«Сподіваюсь, що Трінчер не приймає участь? - написали у відповідь. — Бо це буде жах!»

«Я за Трінчер», — були й такі думки.

Багато хто з підписниць сплутав Tayanna з Лесею Нікітюк, яку вже давно «сватають» на «Холостячку».

«З Лесею був би фурор на шоу», — вважають у коментарях.

«Нікітюк розірве цей проєкт на шмаття», — вирішили шанувальники.

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Григорій Решетник розповів подробиці зйомок «Холостяка».

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