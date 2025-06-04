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Шоу-бізнес

Жахливо: мережа розкритикувала новий образ популярної співачки (фото)

19:21 4 червня 2025
Артистка Анна Трінчер та стиліст Єгор Андрюшин. Фото Єгора Андрюшина

Популярна співачка Анна Трінчер, яка нещодавно потрапила під хейт, вразила новим образом. Відомий стиліст Єгор Андрюшин зробив артистці макіяж, який повністю змінив її вигляд. Своїм «експериментом» Анна поділилася на сторінці у соціальній мережі. Відомо, що Єгор вважається зірковим візажистом і вже вражав своїми перевтіленнями Ірини Білик, Наталії Могилевської, Насті Каменської…

З гарячої шатенки Трінчер після мейкапу перетворилася на русалку з зеленими очима та червоним волоссям.

«Як вам перевтілення?» — запитала Анна у своїх підписників.

Артистка Анна Трінчер та стиліст Єгор Андрюшин. Фото Instagram
З гарячої шатенки Трінчер після мейкапу перетворилася на русалку

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Мережа розділилася у своїх враженнях. Багато хто вважає, що співачка втратила індивідуальність і прибавила собі років. Шанувальники наголосили, що натуральний вигляд Анни набагато кращий.

«Ого! - вразилися у мережі. — Інша людина, прикольно!»

«Одразу плюс 10 років)», — написали у відповідь.

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«Дуже красива без макіяжу, навіщо так перекривати тон обличчя, якщо шкіра ідеальна, рівна, без висипів?» — задають питання.

«Ніби Русалка», — припустили шанувальники.

«Ужас, як так можливо було гарну молоду дівчину і так… — обурилися у мережі. - Не можу підібрати слів. Аня, ти красуня, але не з цим макіяжем!»

«Чесно, виглядає жахливо, але Аня дуже гарна дівчина і без макіяжу», — поділилися враженням.

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«Наче вампірша з «Сутінок», — прокоментували образ.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Оля Полякова потрапила під критику.

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