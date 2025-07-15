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Казка закінчилася: у принца Гаррі та Меган Маркл серйозні фінансові проблеми
Новини про фінансові труднощі Меган Маркл та принца Гаррі викликають здивування. Королівська експертка Естер Крауке нещодавно розповіла, що вступ Меган до королівської родини спричинив культурний конфлікт, який розчарував її, тоді як їхній, як повідомляється, чистий капітал у 60 мільйонів доларів зараз вичерпаний. Шанувальники можуть бути вражені, почувши, що Сассекси борються з фінансовими проблемами, пише Marca.
Коли Меган вийшла заміж за Гаррі у 2018 році, вона зачарувала королеву Єлизавету II своїми блиском та ошатністю, які були названі «ковтком свіжого повітря». Але Крауке каже, що «культурний конфлікт» все зіпсував. Меган, яка очікувала на життя мільярдера, вважала «знижений статус» Гаррі менш гламурним, і їй було важко прийняти жорстку королівську роль. Король Чарльз, як повідомляється, назвав Гаррі «побитим», що сигналізує про скептицизм палацу.
Це перегукується з попередніми напруженими ситуаціями, такими як сварка Меган з Кейт Міддлтон у 2018 році, яка зіпсувала її прийом. На відміну від початкового захоплення громадськості, її перебування у королівській родині стало грубим пробудженням та підготувало ґрунт для відходу від справ Меган та Гаррі у 2020 році.
Після цього вони отримали контракт з Netflix на 100 мільйонів доларів на такі проєкти, як «Гаррі та Меган» та «З любов'ю, Меган», а також контракт Spotify на 20 мільйонів доларів на «Архетипи та зізнання жінки-засновниці».
Але Spotify відмовився від них за невиконання «показників продуктивності», змусивши Меган перейти до Lemonada Media. Її інвестиції в Clevr Blends та джеми As Ever окупаються, але їхній фонд Archewell Foundation скорочує персонал.
Оскільки термін дії їхнього контракту з Netflix закінчується у 2025 році, джерела кажуть, що у них «закінчуються гроші» та персонал.
Історія невдачі Сассексів та їхні фінансові проблеми — це дикий поворот сюжету для шанувальників, які очікують безпроблемного життя після королівського правління. Чи врятують їх нові починання, чи це перевірка реальністю? Гаррі та Меган все ще працюють, але ставки високі.
Тим часом, як раніше повідомлялося, шанувальники Меган Маркл відзначили її нове досягнення.
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Фото: Getty Images559
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