Другому сезону бути: Netflix оприлюднив, скільки глядачів дивляться шоу Меган Маркл

На фоні негативних чуток Netflix опублікував офіційні дані про перегляди серіалу про стиль життя герцогині Сассекської «З любов’ю, Меган». Ці цифри дають чітке уявлення про те, як шоу дивились протягом перших місяців.

ВІДЕО ДНЯ

«З любов’ю, Меган» посіло 383 позицію в рейтингу Netflix, зібравши 5,3 мільйона переглядів з моменту прем’єри 4 березня. Шоу, в якому Маркл приймала друзів та ділилася своїм досвідом у кулінарії, розвагах та порадах щодо способу життя, було повністю знято в Монтесіто, Каліфорнія, де вона живе з принцом Гаррі та їхніми двома дітьми, пише EntertainmentNow.

Серіал демонстрував особисті захоплення Маркл через зустрічі зі знаменитими друзями, включаючи виступи Мінді Калінг та інших відомих гостей. Герцогиня була ведучою та виконавчим продюсером, створюючи контент, який відображав її інтереси в галузі гостинності, кулінарії та дизайну дому.

У загальному рейтингу Netflix за 2025 рік домінували великі міжнародні хіти, де «Підлітковий вік» посів перше місце зі 145 мільйонами переглядів, за ним ішов другий сезон «Гри кальмарів» зі 117 мільйонами переглядів та третій сезон із 72 мільйонами переглядів.

РЕКЛАМА

Протягом першого тижня «З любов’ю, Меган» продемонстрував дивовижну початкову популярність серед глядачів Netflix. До 12 березня серіал досяг десятого місця у світовому списку 10 найкращих серіалів Netflix, зібравши 2,6 мільйона переглядів та 12,6 мільйона годин перегляду протягом першого тижня.

Регіональні показники серіалу варіювалися, особливо сильний підйом спостерігався на ключових ринках. Він посів сьоме місце в чарті 10 найкращих шоу Netflix у Великій Британії та десяте місце в списку 10 найкращих шоу платформи у Сполучених Штатах, що свідчить про стабільну кількість глядачів.

Для порівняння, принц Гаррі та Меган були виконавчими продюсерами серіалу «Поло», який Netflix випустив у грудні 2024 року. Він досяг 500 000 переглядів і посів 3436 позицію у списку Netflix. Ця разюча різниця в кількості глядачів свідчить про те, що контент про спосіб життя, зосереджений на особистому бренді Маркл, мав сильніший відгук у аудиторії, ніж програми, орієнтовані на спорт.

РЕКЛАМА

Netflix вже забезпечив майбутнє серіалу «З любов’ю, Меган», знявши другий сезон. Нові епізоди з’являться на Netflix цієї осені.

Окрім серіалу Netflix, Маркл розвиває свій бренд стилю життя «As Ever», який був запущений на початку цього року. Продукція бренду постійно розпродається протягом кількох годин.

Нещодавно Меган Маркл викликала фурор пляжним образом у розкішній лляній сорочці.

Фото: Getty Images

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook