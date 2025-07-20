Рейтинги шоу Меган Маркл на Netflix сильно впали: чи буде другий сезон

Поки принц Гаррі вирушив у поїздку Африкою, сподіваючись повторити маршрут своєї матері, принцеси Діани, його дружина Меган Маркл продовжує мріяти про покорення Голлівуду.

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В той же час програма від Netflix про її стиль життя «З любов'ю, Меган» зазнала поразки на старті, не зумівши потрапити до топ-300 найпопулярніших програм стрімінгового гіганта за першу половину року, пишуть зарубіжні ЗМІ.

Шоу Меган Маркл, у якому вона ділиться кулінарними та садівничими навичками за участю знаменитих гостей дебютувало у березні із, здавалося б, великим успіхом. Однак, згідно з нещодавно опублікованими даними Netflix, «З любов'ю, Меган» зібрало 5,3 мільйона переглядів, що поставило його на 383-е місце в списку популярних передач платформи (для порівняння, «Гра в кальмара» набрала більше 100 млн переглядів).

Хоча шоу герцогині Сассекської спочатку увірвалося в десятку найкращих на Netflix протягом перших 24 годин, останні дані свідчать про те, що залучення аудиторії знизилось на тлі хвилі негативних відгуків.

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Якийсь час ходили слухи про те, що начебто керівництво Netflix роздумували над закриттям шоу, але потім вирішила дати герцогині другий шанс.

Експерт із королівської родини прокоментувала таке низьке місце в хіт-параді Netflix: «Меган почала рік із запуску своєї нової сторінки в соціальних мережах, що, як ми невдовзі зрозуміли, ідеально збіглося за часом з дебютом її кулінарного шоу. Хоча реліз був відкладений через руйнівні лісові пожежі в Лос-Анджелесі, шоу зрештою відбулося і увійшло до десятки кращих у кількох країнах».

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За словами експертки, саму Меган розчаровує, що серіал поки не потрапив до топ-300 найпопулярніших серіалів Netflix, але оптимізм щодо майбутніх проектів зберігається.

«Але вона має ще один шанс цього року, у другому сезоні. Ми вже знаємо, що шеф-кухар Хосе Андрес з'явиться в наступному епізоді, тож сподіватимемося, що наступного разу він сезон буде більш привабливим для глядачів», — додала експерт.

Вже підтверджено, що другий сезон вийде восени, а режисером проєкту стане Майкл Стід. Подробиці про повернення серіалу поки що не розголошуються, але підтверджено, що зйомки вже почалися. У соціальних мережах Меган опублікувала відео, на якому вона танцює в кепці з написом lettuce romaine calm. Вона підписала пост: «lettuce romaine calm… чи ні (!), тому що «рада повідомити, що другий сезон «З любов'ю, Меган» настає!»

Чи зуміє герцогиня перевершити успіх першого сезону та увірватися до топ-300 — поки що не відомо, але якщо знову буде провал, то з мріями про покорення Голлівуду їй, певно, доведеться розпрощатись.

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Нагадаємо, що деякий час тому мати Меган Маркл Дорін переїхала до Монтесіто, щоб допомогти доньці піклуватися про Арчі та Лілібет. Однак згодом її проживання із Сассексами перетворилося на кошмар.

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