Скорпіонам сьогодні протипоказано заняття спортом, а Близнюкам треба звернути увагу на свій сон: гороскоп на 26 липня

Астрологи, які раніше розповіли, яким знакам зодіаку поталанить на вихідних 26 і 27 липня, розказали, яким буде 26 липня. Вони прогнозують день неоднозначної енергетики, яка випробовуватиме на міцність навіть спокійних і врівноважених людей, інформує ТСН.

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Козеріг

Щоб уникнути сварок, зосередьтеся на домашніх справах. Детальний план на день допоможе вам відволіктися від конфліктів і витратити енергію на щось корисне.

Водолій

Перш ніж прийняти важливе рішення, особливо особистого характеру, добре обміркуйте всі наслідки. Це допоможе вам уникнути жалю в майбутньому.

Риби

Для збереження гарного настрою обмежте спілкування з оточенням. Краще проведіть час наодинці з книгою, музикою чи живописом.

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Овен

Вашої енергії вистачить для будь-яких справ, особливо побутових. Уникайте спілкування з недоброзичливцями, щоб ніхто не зіпсував ваш позитивний настрій.

Телець

Намагайтеся не робити різких чи в’їдливих зауважень. Це збереже мирну атмосферу як удома, так і в громадських місцях.

Близнюки

Підказка для вирішення складної ситуації може прийти зненацька. Зверніть особливу увагу на сон, який насниться вам цієї ночі.

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Рак

Не варто терпіти різкі зауваження чи двозначні жарти. Дайте зрозуміти, що готові дати відсіч кривдникам.

Лев

Ваша дратівливість, яка з'явиться в першій половині дня, спричинена не поганим характером, а впливом місячної доби. Це тимчасове явище.

Діва

Щоб заспокоїти душу, займіть себе улюбленою справою. Прибирання та наведення затишку допоможуть відволіктися від зайвих думок.

Терези

Захищаючи несправедливо скривджену людину, намагайтеся самі не скривдити когось іншого. Ваша поведінка має бути справедливою до всіх.

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Скорпіон

Сьогодні спорт може принести більше шкоди, ніж користі. Є ризик травм, тому краще відкласти фізичні вправи.

Стрілець

Успіх, який супроводжуватиме вас сьогодні, не можна втратити. Такий сприятливий збіг обставин трапляється дуже рідко, тому використовуйте його на повну.

Як писали «ФАКТИ», фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 21 по 27 липня.

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