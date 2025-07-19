Щурам належить зробити важливий вибір, а Драконам потрібно проявити ініціативу: східний гороскоп на тиждень 21 — 27 липня

Фахівці зі Східних прогнозів склали гороскоп на тиждень із 21 по 27 липня. Їхні поради допоможуть гармонійно завершити останній тиждень липня, зберегти внутрішню рівновагу та впевненість у власних силах, пише slovofraza.com.

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Щур

На вас чекає низка несподіваних, але приємних подій. Доведеться діяти усвідомлено і зробити вибір: або брати активну участь, або спостерігати з боку. Зберігайте спокій, щоб отримати максимум користі з будь-якого повороту долі.

Бик

Цього тижня вам знадобиться холоднокровність та самоконтроль, щоб упоратися з дрібними форс-мажорами. Не панікуйте, адже ваша сила — у стійкості та вмінні тверезо мислити. Проявіть наполегливість, і ви вийдете з будь-якої ситуації переможцем.

Тигр

Зосередьтеся на завершенні поточних справ. Уникайте зневіри, натомість приділіть увагу спілкуванню з близькими. Позитивний настрій та усвідомлення справжніх життєвих цінностей допоможуть вам подолати будь-які труднощі.

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Кролик

На вас чекають зміни в особистому житті. Самотнім варто бути обережнішими зі службовими романами, а сімейним — проявити турботу та зміцнити довіру у стосунках. Головне — знайти гармонію та не жертвувати нею заради сумнівних перемог.

Дракон

Цей тиждень — чудовий час для вирішення фінансових питань та кар'єрного зростання. Покладайтеся на власні сили, проявляйте ініціативу, і сама доля сприятиме вашому успіху.

Змія

Уникайте надмірного театралізму та залишайтеся собою. Не зациклюйтесь на негативі. Всі зусилля, які ви вкладете в рух і розвиток, принесуть відчутний результат у майбутньому.

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Кінь

Не нехтуйте своїм здоров'ям. Знайдіть час для відпочинку, прогулянок чи медитації. Турбота про себе допоможе відновити сили та зарядитись енергією для майбутніх досягнень.

Коза

Використовуйте свою чарівність для вирішення завдань, але не витрачайте енергію на дрібниці. Плануйте відпочинок та цінуйте кожну вільну хвилину, щоб зберегти гармонію.

Мавпа

Цього тижня важлива робота у команді. Проявіть терпіння та підтримку, допомагаючи друзям чи близьким. Взаємодопомога допоможе вам налагодити стосунки та ефективно вирішити усі питання.

Півень

Настав час діяти. Навіть найменші кроки до мети призведуть до важливих результатів. Вірте в себе і ділитеся ідеями — це посилить вашу мотивацію. Відмінний період для започаткування нового проєкту.

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Собака

Будьте готові до позитивних змін. Звертайте увагу на знаки долі, щоб не прогаяти вдалі моменти. Віра в себе допоможе вам опинитися у вигідній позиції.

Свиня

Бережіть здоров'я та емоційний стан. Не дозволяйте стресу керувати вами. До кінця тижня ви зможете вирішити складні питання, якщо збережете спокій та розважливість.

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