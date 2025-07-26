Росіяни атакували Дніпро дронами і ракетами: в багатоповерхівці є загиблі (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 26 липня ворог обстріляв Дніпропетровську область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«На жаль, є й влучання. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала — жінка. Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто. Кілька загорянь — і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення. По Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Виникла пожежа. По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду», — йдеться у повідомленні.

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Як писали «ФАКТИ» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова, в одній з елітних багатоповерхівок міста знайшли тіло чоловіка.

«На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному „хмарочосі“, маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого», — написав Філатов.

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