- 11:09 Коли і на яких каналах дивитись «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний поєдинок Ліги чемпіонів
- 10:48 «Немає нічого важливішого, ніж це»: Лайма Вайкуле публічно закликала дати зброю Україні
- 10:26 «Відчуваю мало не сором»: телеведучий Костянтин Грубич звернувся до українців після трагедії з сином
- 09:57 Мариновані огірки з гірчицею на зиму: «тіткин рецепт» від фудблогерки Тетяни Юшиної
- 09:33 Анталія у вогні: Туреччину, яка страждає від 50-градусної спеки, охопили нові лісові пожежі
- 09:07 Дрони вдарили по залізничній інфраструктурі у Волгоградській області росії
- 08:41 Вночі окупанти продовжували тероризувати Суми та Харків: є поранені
- 08:17 Стрільці проведуть день у спокої, а у Скорпіонів буде справ більше, ніж вони очікували: гороскоп на неділю, 27 липня
- 26.07 22:28 Що потрібно знати, купуючи одяг із вітрини: деякі нюанси вас здивують
- 26.07 22:00 Дуже смачне домашнє горіхове печиво: рецепт здивує вас простотою
- 26.07 21:31 Грунт в горщику твердий, як камінь: цей простий трюк врятує вашу рослину
- 26.07 21:02 «Я рада, що моя мама померла»: Дженніфер Еністон переживає новий етап у кар’єрі
Росіяни атакували Дніпро дронами і ракетами: в багатоповерхівці є загиблі (фото)
Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В ніч на 26 липня ворог обстріляв Дніпропетровську область. Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«На жаль, є й влучання. Внаслідок атаки у Дніпрі загинув чоловік. Постраждала — жінка. Понівечена багатоповерхівка. Пошкоджені промислові підприємства. Виникли пожежі. Зокрема, й на парковці — зайнялися авто. Кілька загорянь — і у Дніпровському районі. Вогонь охопив торговельний центр. Пожежі виникли на підприємстві, на різних локаціях горіла суха трава. Загинула одна людина, ще четверо — отримали поранення. По Покровській громаді Синельниківського району агресор вдарив КАБами. Виникла пожежа. По Покровській громаді Нікопольського району влучив FPV-дрон. Атакував противник і Марганецьку громаду», — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ» з посиланням на мера Дніпра Бориса Філатова, в одній з елітних багатоповерхівок міста знайшли тіло чоловіка.
«На жаль в житловий багатоповерхівці, елітному „хмарочосі“, маємо вже одного загиблого. Я все розумію, що укриттів не вистачає, але, перепрошую, сидіти під час обстрілу на верхніх поверхах, особливо коли є паркінг, зовсім не потрібно. Мої співчуття рідним загиблого», — написав Філатов.175
Читайте нас у Facebook