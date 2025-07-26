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Зустріч Зеленського і путіна: що повідомили в Туреччині про саміт України і росії і чому кремль його затягує
росія попри те, що її літній наступ зривається, навмисно відкладає переговори між президентами України та рф, симулюючи інтерес до мирного врегулювання, аби досягти військових переваг та поступок від Заходу. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
Після третього раунду перемовин у Стамбулі речник Кремля дмитро пєсков заявив, що зустріч Володимира Зеленського з путіним наразі малоймовірна. За його словами, сторони мають спершу «напрацювати угоду шляхом експертної роботи».
Натомість президент США Дональд Трамп 25 липня висловив упевненість, що зустріч відбудеться, і зазначив, що вона мала б пройти ще три місяці тому.
Також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан повідомив, що під час перемовин у Стамбулі між Україною і рф досягнута принципова домовленість про саміт очільників цих країн.
ISW наголошує, що російська сторона неодноразово відкладала переговори на найвищому рівні та уникала конструктивного діалогу щодо припинення війни. «росія симулює інтерес до перемовин, щоб виграти час для досягнення успіхів на полі бою та отримання поступок від України і Заходу, що різко контрастує з триваючою готовністю України брати участь у перемовинах», — йдеться в оцінці аналітиків.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що заявив президент України Володимир Зеленський про можливу зустріч з путіним і для чого вона потрібна.136
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