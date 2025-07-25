Літній наступ росії зривається через невирішену проблему: що не так в армії ворога

Хоча російські війська досягли певних успіхів на полі бою завдяки новій тактиці та технологіям, їхня здатність здійснювати форсування річок не покращилася. Цей постійний недолік став критичною вразливістю, фактично зупинивши кілька великих операцій у їхньому поточному літньому наступі. Зокрема, російські війська неодноразово зазнавали невдачі у своїх нещодавніх спробах форсувати річки Дніпро та Оскіл, пише Forbes.

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Річка Дніпро є стратегічним центром цієї війни. На початку війни російські війська контролювали обидва береги річки. У листопаді 2022 року Україна відбила західний берег під час контрнаступу, коли російські війська залишили місто Херсон. Потім Україна просунулася через річку та встановила плацдарм на східному березі в жовтні 2023 року, але згодом відійшла з цієї позиції та зайняла сильну оборонну позицію на західному березі.

Відтоді російські війська неодноразово намагалися відновити свій плацдарм вздовж західного берега, намагаючись повернути собі Херсон та навколишні райони. росія також прагнула отримати контроль над островами в гирлі річки, щоб забезпечити їх передовими плацдармами для артилерії, безпілотників та логістики. У грудні 2024 року вона розпочала масштабний штурм за участю 300 катерів, щоб захопити кілька з цих островів, але зрештою була відкинута українською артилерією та ударами безпілотників.

В рамках свого нинішнього наступу окупанти відновили спроби захопити Херсон та західний берег Дніпра, використовуючи підтримку безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Однак українські війська продовжують контролювати цей район, зриваючи такі спроби прямим вогнем, скоординованою артилерією та власними атаками безпілотників. Без можливості перекинути значну кількість військ або бронетехніки через річку росія не зможе досягти жодних суттєвих успіхів на цьому напрямку.

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Спроби росії форсувати Оскіл розпочалися наприкінці грудня 2024 року. Усі атаки були відбиті. У березні 2025 року росія застосувала нову тактику, використовуючи безпілотники для виявлення українських позицій та координації вогню для підтримки переправи піхоти. Незважаючи на цю адаптацію, операція зрештою провалилася через українські системи боротьби з безпілотниками та відсутність координації між переправою та артилерійською підтримкою. В рамках свого поточного літнього наступу росія посилила свої атаки на захід від Осколу, зосередившись на районах між Куп'янськом та Дворічною.

В середині липня російські війська спробували побудувати понтонний міст для переправи через Оскіл, але ця спроба також зазнала невдачі.

Штурм річки, чи то мостом, чи плотом, є однією з найскладніших військових операцій. Навіть коли сили досягають протилежного берега, лише невелика кількість солдатів спочатку присутня для забезпечення плацдарму, часто проти окопаних захисників з перевагою вогневою потужністю та висотою.

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Єдиний надійний метод досягнення успіху — це швидкі та сильні дії, швидка переправа солдатів через річку та подальший штурм для захоплення ключових цілей на протилежному березі. Такий підхід вимагає добре навчених, згуртованих підрозділів, здатних виконувати складні маневри під вогнем.

На цьому етапі війни російські підрозділи, як правило, не мають колективної підготовки, необхідної для проведення такої операції. Високий рівень втрат змусив росію значною мірою покладатися на запасні війська, які часто отримують мінімальну підготовку.

У міру продовження війни проблеми з переправами через річки для російських сил зростатимуть.

Хоча російсько-українська війна часто асоціюється зі швидким впровадженням нових технологій, традиційні виклики, такі як річкові форти, продовжують формувати поле бою. Неодноразові невдачі росії в цих операціях призвели до значних втрат і тепер є основною перешкодою для успіху їхнього літнього наступу.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що на думку експертів, російський літній наступ досяг кульмінації.

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