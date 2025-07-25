По-іншому не вийде: Зеленський пояснив, чому наполягає на зустрічі з путіним

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Після недавньої зустрічі української та російської делегацій в Стамбулі голова делегації України, секретар Радбезу Рустем Умєров назвав три основні наші вимоги: повне припинення вогню, організація зустрічі лідерів та продовження гуманітарного треку. Але зазначав, що наразі політичного рішення у кремлі з цих питань немає. Хоча українці і пропонували провести зустріч на вищому рівні за участі Дональда Трампа та Реджепа Ердогана до кінця серпня.
Президент України Володимир Зеленський вже не вперше каже про небхідність зустрічі лідерів. «Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі — зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі», — цитує «Інтерфакс-Україна» президента, який нещодавно зустрічався з представниками масмедіа.
За його словами, багато чого відбувається і поза рамками переговорного процесу з росіянами: «Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це».
Також під час зустрічі Зеленський розповідав про початок виробтинцва дронів-перехоплювачів, залучення до цієї програми іноземних партнерів, а також прокоментував скандал із ухваленням Радою закону, що ліквідовував незалежність НАБУ та САП, а також внесення ним проєкту документу, яким антикорупційним органам повертаються повноваження.
Фото зі сторінки В. Зеленського в соцмережах69
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