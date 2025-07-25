По-іншому не вийде: Зеленський пояснив, чому наполягає на зустрічі з путіним

Після недавньої зустрічі української та російської делегацій в Стамбулі голова делегації України, секретар Радбезу Рустем Умєров назвав три основні наші вимоги: повне припинення вогню, організація зустрічі лідерів та продовження гуманітарного треку. Але зазначав, що наразі політичного рішення у кремлі з цих питань немає. Хоча українці і пропонували провести зустріч на вищому рівні за участі Дональда Трампа та Реджепа Ердогана до кінця серпня.

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Президент України Володимир Зеленський вже не вперше каже про небхідність зустрічі лідерів. «Нам потрібно закінчення війни, яке починається, напевно, з зустрічі лідерів. По-іншому з ними не вийде. Потрібна адженда такої зустрічі — зустрічі на рівні лідерів. Питання в тому, що ми піднімаємо це питання публічно завжди. І вони зараз в розмові з нами почали про це говорити. Це вже рух в напрямку до якогось формату зустрічі», — цитує «Інтерфакс-Україна» президента, який нещодавно зустрічався з представниками масмедіа.

За його словами, багато чого відбувається і поза рамками переговорного процесу з росіянами: «Багато речей, окрім переговорних процесів, діалогу, дипломатії, багато речей ще відбулося на їхній території. Ви бачили це».

Також під час зустрічі Зеленський розповідав про початок виробтинцва дронів-перехоплювачів, залучення до цієї програми іноземних партнерів, а також прокоментував скандал із ухваленням Радою закону, що ліквідовував незалежність НАБУ та САП, а також внесення ним проєкту документу, яким антикорупційним органам повертаються повноваження.

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Фото зі сторінки В. Зеленського в соцмережах

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