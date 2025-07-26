Грунт в горщику твердий, як камінь: цей простий трюк врятує вашу рослину

Кімнатні рослини потребують регулярного поливу та підживлення. Але буває, що рослину ви поливаєте, а вона в'яне. Чи ґрунт у квітковому горщику настільки твердий, що тріскається Це особливо стосується ґрунтових сумішей з високим вмістом торфу, який, висихаючи, втрачає здатність поглинати воду. Замість того, щоб утримувати вологу, він починає її відштовхувати. На поверхні утворюється суха, щільна кірка, яка перешкоджає потраплянню води до коренів. Попри полив, рослина не отримує вологи, оскільки ґрунт більше не виконує свою функцію. Це поширена проблема, і це не означає, що потрібно негайно пересаджувати рослину. Іноді достатньо одного простого трюку, щоб відновити здорові умови для її життя, пише видання Zielonyo grodek.

ВІДЕО ДНЯ

Поширеною причиною є вік ґрунту. З часом він втрачає структуру, частинки ущільнюються та обмежують потік повітря. Це відбувається навіть тоді, коли ґрунт здається вологим. Сухе повітря в будинку та надмірний, поверхневий полив, який зволожує лише верхній шар, також сприяють погіршенню стану ґрунту. Якщо ґрунт регулярно не розпушувати, він з часом твердне та стає непроникним для води та повітря.

Коли ґрунт стає твердим, як камінь, найкращим рішенням є замочування горщика знизу. Просто помістіть його в миску з водою приблизно на 30−60 хвилин, поки вода не досягне середини горщика. Ґрунт почне поглинати вологу через отвори в дні та поступово розм’якшуватиметься. Це дозволить воді досягти кореневої грудки, і ґрунт відновить свою проникність. Після такої обробки коріння знову зможе дихати та поглинати воду.

Якщо ґрунт все ще ущільнений після замочування, варто його трохи підкоригувати. Допоможуть прості кроки. Розпушіть верхній шар ґрунту — використовуйте дерев’яну паличку або виделку, обережно, щоб не пошкодити коріння. Видаліть сухий верхній шар і заповніть його свіжим, пухким ґрунтом з компостом або перлітом.

РЕКЛАМА

Підтримуйте вищу вологість навколо рослини — добре підійде блюдце, наповнене вологим керамзитом, ємність з водою поруч з горщиком або невеликий зволожувач повітря.

Читайте також, що потрібно зробити квітникарю, якщо сохнуть кінчики листя кімнатних рослин, та чому не варто обприскувати фікуси водою.

РЕКЛАМА

326

Читайте нас у Facebook