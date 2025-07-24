Можна втратити: чому не варто обприскувати фікуси водою

Багато хто з любителів кімнатних рослин обприскують свої фікуси водою, сподіваючись отримати пишне та блискуче листя. Зрештою, це тропічна рослина, тому волога має бути корисною для неї, чи не так? Не обов'язково. У випадку з фікусом, який можна підживлювати кавовою гущею, обприскування може завдати більше шкоди, ніж користі.

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Фікус походить з Південно-Східної Азії та росте там у вологих теплих лісах. Однак у приміщенні його потреби дещо відрізняються від потреб у природі. Він має товсте воскове листя, яке не поглинає воду ззовні, а утримує її на поверхні. Результат? Обприскування часто призводить до появи непривабливих смуг, білих плям (якщо вода жорстка) і навіть початку грибкових захворювань, якщо листя залишається вологим протягом тривалого часу, а вентиляція погана, пише Zielony Ogrodek.

Замість обприскування листя краще підтримувати вологість у всій кімнаті. Фікуси оцінять такі речі, як розміщення горщика на тарілці з вологими камінцями або керамзитом, використання зволожувача повітря, обережне протирання листя вологою ганчіркою.

Під час протирання очищайте лише верхню сторону листя — саме тут найбільше накопичується пил, через який листя втрачає блиск. Найкраще не торкатися нижньої сторони, оскільки це може легко пошкодити ніжні структури, що відповідають за дихання рослини.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що робити, коли у фікуса опадає листя.

Фото Pixabay

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