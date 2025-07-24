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Можна втратити: чому не варто обприскувати фікуси водою
Багато хто з любителів кімнатних рослин обприскують свої фікуси водою, сподіваючись отримати пишне та блискуче листя. Зрештою, це тропічна рослина, тому волога має бути корисною для неї, чи не так? Не обов'язково. У випадку з фікусом, який можна підживлювати кавовою гущею, обприскування може завдати більше шкоди, ніж користі.
Фікус походить з Південно-Східної Азії та росте там у вологих теплих лісах. Однак у приміщенні його потреби дещо відрізняються від потреб у природі. Він має товсте воскове листя, яке не поглинає воду ззовні, а утримує її на поверхні. Результат? Обприскування часто призводить до появи непривабливих смуг, білих плям (якщо вода жорстка) і навіть початку грибкових захворювань, якщо листя залишається вологим протягом тривалого часу, а вентиляція погана, пише Zielony Ogrodek.
Замість обприскування листя краще підтримувати вологість у всій кімнаті. Фікуси оцінять такі речі, як розміщення горщика на тарілці з вологими камінцями або керамзитом, використання зволожувача повітря, обережне протирання листя вологою ганчіркою.
Під час протирання очищайте лише верхню сторону листя — саме тут найбільше накопичується пил, через який листя втрачає блиск. Найкраще не торкатися нижньої сторони, оскільки це може легко пошкодити ніжні структури, що відповідають за дихання рослини.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що робити, коли у фікуса опадає листя.
Фото Pixabay61
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