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Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин і що потрібно зробити квітникарю

16:09 19 грудня 2024
Чому сохнуть кінчики листя кімнатних рослин&nbsp;— Як обрізати кінчики листя рослин&nbsp;— Фото: vdvsn.ru

Досвідчені квітникарі, які раніше розповіли, як стимулювати орхідею до цвітіння, поділилися порадами, як позбутися сухих кінчиків у кімнатних рослин, пише «На пенсії».

Так, вже наявні сухі кінчики у кімнатних рослин потрібно обрізати звичайними ножицями. Дуже важливо провести обрізку правильно — по сухій кромці, не зачіпаючи суху тканину, інакше на листі з'являться відкриті рани, які можуть призвести до загибелі рослини.

Потрібно мати на увазі, що перед обрізанням ножиці потрібно обов'язково простерилізувати. Ножиці мають бути гострими. Якщо усохло більше половини листа, його краще видалити повністю.

Є кілька причин висихання кінчиків. Листя може сохнути, якщо в приміщенні дуже сухе повітря. У такому разі вазон слід регулярно обприскувати. Також рослині може не вистачати поливу. Тоді його треба збільшити.

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Крім того, причиною сухості кінчиків також може бути надмірно щільний ґрунт. У такому разі потрібно замінити землесуміш. Однак робити це потрібно не раніше лютого.

Раніше «ФАКТИ» писали, як зробити так, щоб фіалки яскраво пишно цвіли.

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Фото: vdvsn.ru

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