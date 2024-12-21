Чудо-настій для розсади та кімнатних рослин: як приготувати і як використовувати «гречану» воду

Для підживлення рослин в домі квітникарі часто використовують не магазинні засоби, а добрива, які можна приготувати і з продуктів, і з продуктовоих відходів, наприклад із цибулевого лушпиння.

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Також для цих цілей можна використовувати гречку, а точніше, гречану воду, пише видання «На пенсії».

Настій приготувати дуже просто. Для цього крупу заливають водою в пропорції: одна ложка крупи та 300 міліграмів рідини.

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Крупу залишають настоюватися протягом доби. З неї виходить настій, багатий на калій, фосфор, кальцій, магній та інші мікроелементи. Настій розбавляють водой та застосовують раз на тиждень, поливаючи квіти та розсаду.

Також для приготування добрива можна використовувати й бородинський хліб, який настоюють на воді та підживлюють настоєм рослини раз на місяць, поливаючи під корень.

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А настій на шкірках бананів може стати гарним добривом для орхідей. Шкірки можна не лише настоювати на воді, але й робити з них «банановий коктейль». Для цього їх подрібнюють та розкладають на грунт навколо рослини, перемішуючи з землею. До речі, цей засіб можна використовувати не лише вдома, але й на дачних ділянках для садових рослин.

Фото Pixabay

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