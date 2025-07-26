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Події

Російські окупанти тричі вдарили по Сумщині: у місті 4 прильоти, частина Сум та області без світла

15:03 26 липня 2025
Суми, фото ОВА

Вдень 26 липня російські війська завдали удари по цивільній інфраструктурі Сумщини. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Частина мешканців обласного центру та області лишилась без світла.

«Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання», — йдеться у повідомленні.

За інформацією керівника ОВА Олега Григорова, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

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Один з ударів ворога був по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

«У Сумах влучання безпілотника по будівлі ОВА. Існує загроза повторного удару. Прошу мешканців міста перебувати в укриттях», — написав нардеп Олександр Качура.

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Зазначимо, за минулу добу повітряна тривога на Сумщині тривала 15 годин 48 хвилин.

А у Харкові зросла кількість постраждалих через нічну атаку окупантів. Рятувальники, станом на 13:00 ліквідували всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом.

Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали шість людей, з них — четверо співробітників ДСНС. Раніше було відомо про п'ятьох поранених, з яких троє — рятувальники.

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