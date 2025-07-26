Російські окупанти тричі вдарили по Сумщині: у місті 4 прильоти, частина Сум та області без світла

Вдень 26 липня російські війська завдали удари по цивільній інфраструктурі Сумщини. Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

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Частина мешканців обласного центру та області лишилась без світла.

«Ворог продовжує цілеспрямовано атакувати цивільну інфраструктуру Сумщини. Унаслідок чергового удару частина мешканців Сум та Сумського району тимчасово залишилася без електропостачання», — йдеться у повідомленні.

За інформацією керівника ОВА Олега Григорова, фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки та відновленням електропостачання.

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Один з ударів ворога був по будівлі Сумської обласної військової адміністрації.

«У Сумах влучання безпілотника по будівлі ОВА. Існує загроза повторного удару. Прошу мешканців міста перебувати в укриттях», — написав нардеп Олександр Качура.

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Зазначимо, за минулу добу повітряна тривога на Сумщині тривала 15 годин 48 хвилин.

А у Харкові зросла кількість постраждалих через нічну атаку окупантів. Рятувальники, станом на 13:00 ліквідували всі осередки пожеж, спричинені комбінованим ворожим авіаударом.

Внаслідок цієї терористичної атаки росіян постраждали шість людей, з них — четверо співробітників ДСНС. Раніше було відомо про п'ятьох поранених, з яких троє — рятувальники.

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