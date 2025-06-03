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Окупанти вдарили «Торнадо» по центру Сум та «Кинджалом» — по Миколаєву (фото, відео)
Російські окупанти продовжують бити по Сумщині. Вранці 3 червня росіяни вдарили по центру Сум. Є жертви та багато поранених, повідомляє Кордон.Медіа.
«Центр міста. Люди їдуть на роботу та у справах. Та замість звичного руху — на дорозі розтрощені автівки та поранені люди», — йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, росіяни атакували місто РСЗВ з касетами. Внаслідок влучання двоє чоловіків загинули та семеро людей поранені, серед них — четверо дітей, повідомили у прокуратурі.
Одне влучання було по автівках на дорозі у центрі міста. Ще декілька — по околиці міста.
За інформацією Сумської ОВА, серед поранених є 17-річна дитина. Також є люди у важкому стані.
«Попередньо, в обласному центрі сьогодні близько 9 ранку було 5 влучань з РСЗВ дальньої дії. Внаслідок влучань пошкоджений медичний заклад, автівки та будинки», — уточнили в ОВА.
Також ворог вдарив «Кинджалом» по Миколаївському району. Місцеві мешканці повідомляють, що місцями зникло світло.
«Імовірно, уперше за всю війну стався приліт „Кинджалу“ біля Миколаєва», — пишуть монітори.
За даними моніторингового каналу «Николаевский Ванек», борти ворога вже відійшли від пускової зони, але дрон-розвідник висить у передмісті.
Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні після атаки українських дронів на окупованій території Запорізької та Херсонської областей стався тотальний блекаут.4
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