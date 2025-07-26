В ніч на 26 липня в Краснодарському краї росії, звідки щодня запускають ударні дрони по Україні, було знищено літак Су-27УБ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

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«У ніч з 25 на 26 липня на аеродромі „армавір“ краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил рф Су-27УБ», — йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому — відсутній.

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«Аеродром „армавір“ та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає», — зазначили розвідки, додав, що кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату.

Су-27 — це радянський надзвуковий важкий винищувач четвертого покоління. Літак створений для завоювання переваги у повітрі Росіяни також застосовують його для ракетно-бомбових ударів по наземних цілях.

Су-27 здатний нести тактичні ядерні боєголовки. Його модифікації перебувають на озброєнні в країнах СНД, а також в Індії, Китаї та інших державах.

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Станом на 2019 рік літаки серії Су-27/30 займали третє місце у світі за чисельністю серед бойових літаків і були найпоширенішими серед усіх російських бойових літаків.

Нагадаємо, спочатку повномасштабного вторгнення росії в Україну ворожа армія втратила 421 літак.

Як повідомляли «ФАКТИ», у травні цього року українські дрони атакували кілька підприємств, які працюють на російську оборонку й два військові аеродроми — аеродром «Шайковка» у Калузькій області, де базуються Ту-22м3. А також авіабазу «Кубінка» у московській області, де базуються Су-27, МіГ-29.

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