Вночі окупанти продовжували тероризувати Суми та Харків: є поранені

В ніч на 27 липня Суми та Харків перебували під масованою атакою російських дронів. За інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворог атакував Харків БпЛА типу «Герань-2».

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Прильоти зафіксовано у Київському та Шевченківському районах.

«Внаслідок ворожих ударів зайнялися пожежі: горить приватний будинок в Київському районі та ще одна будівля в Шевченківському районі», — повідомив Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що у Київському районі міста удар прийшовся по цивільному підприємству, що вже кілька років не працює.

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Також у цього районі горить житловий будинок.

«У Київському районі, після ударів ворожих БПЛА, горить приватний будинок. Деталі зʼясовуємо», — додав Терехов.

Він також уточнив, що приліт стався у близькому передмісті, поряд з Шевченківським районом.

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Ввечері ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Сумської громади — у Ковпаківському районі міста, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Внаслідок удару постраждали цивільні люди.

«Попередньо відомо про трьох поранених. Усіх доставлено до лікарень, медики проводять обстеження та надають необхідну допомогу. Один із постраждалих — 43-річний чоловік, перебуває у стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні.

Неспокійно було вночі й на Дніпропетровщині. По Нікопольському району росіяни цілили з важкої артилерії та РСЗВ «Град». Скеровували fpv-дрони та скидали боєприпас з БпЛА. Дісталося райцентру та Марганецькій громаді.

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Постраждали четверо людей — чоловіки 47 та 60 років, жінки 40 й 58 років. Вони під наглядом лікарів.

У населених пунктах понівечено 5 приватних будинків і лінія електропередач, зазначив керівник області Сергій Лисак.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), ворог частіше завдає ударів по густонаселених містах. Його мета — послабити рішучість українців і підірвати їхній довгостроковий оборонний потенціал.

Вчора вдень російські окупанти теж били по Сумах — тричі атакували місто. Частина мешканців міста та області залишилась без світла.

Також росіяни вдарили з дронів по Херсонщині. 8 людей дістали поранення, в тому числі 9-річна дитина.

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