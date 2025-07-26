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Окупанти вдарили по Херсонщині з дронів: є поранені, в тому числі дитина
У суботу, 26 липня, російські війська вдарили по Херсонщині. Внаслідок удару безпілотники, поранення отримали місцеві жителі, повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації.
Так, внаслідок атаки на Антонівку постраждав 46-річний чоловік. Після скидання вибухівки з дрона він отримав мінно-вибухову травму, а також уламкові поранення гомілки й спини. Постраждалого доправили до лікарні.
У селищі Білозерка російські війська атакували цивільний автомобіль. Постраждав 53-річний чоловік. Він зазнав мінно-вибухової та черепно-мозкової травм, струсу мозку, контузії й численних уламкових поранень обличчя, тулуба, рук і ніг. Наразі він перебуває у лікарні під наглядом лікарів.
Орієнтовно о 16:00 російська армія знову вдарила з артилерії по Білозерці. Постраждали троє місцевих жителів. З мінно-вибуховими травмами до лікарні доправили 66-річну жінку та чоловіків, 32 та 59 років.
Також у Білозерці постраждали 27-річна жінка та її 9-річна дитина.
У хлопчика — мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, струс головного мозку, поранення обличчя, рук і ніг. Нині він — у лікарні, де отримує всю необхідну допомогу.
У матері діагностували мінно-вибухову травму. Наразі медики проводять додаткові обстеження.
Нагадаємо, сьогодні вдень окупанти тричі атакували Сумщину. Частина мешканців Сум та області залишилися без світла.17
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