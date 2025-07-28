Це гра у хованки: військовий експерт про захист F-16 в Україні

Україна намагається забезпечити найкращий можливий захист своїх винищувачів F-16, наданих союзниками. Ці літаки значно посилюють протиповітряну оборону від російських ракетних атак. За словами військового експерта, один фактор є особливо важливим.

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«Ключ до виживання F-16 на землі полягає в тому, щоб його не виявляли, — сказав Kyiv Independent Пітер Лейтон з британського аналітичного центру Royal United Services Institute. - Існує лише короткий часовий проміжок між виявленням F-16 та запуском балістичних ракет».

Нові мобільні модулі технічного обслуговування та розгортання забезпечать кращий захист літака. Вони також дозволять використовувати «менш ймовірні аеродроми, такі як короткі та цивільні злітно-посадкові смуги або віддалені частини великих військових аеродромів».

«Потім F-16 широко розосереджуються, так що не всі вони будуть знищені, якщо один з них буде виявлено та атаковано. Це гра в хованки», — каже Лейтон.

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Раніше повідомлялося про обставини, за яких ВПС України втратили літак Mirage-2000.

Фото з сайту Командування Повітряних Сил ЗС

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