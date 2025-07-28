- 09:43 На яких каналах сьогодні дивитись онлайн «Динамо» — «Хамрун Спартанс»: розклад трансляцій та прогноз на відбірний поєдинок Ліги чемпіонів
- 09:33 Нацполіція розслідує можливі зловживання аптек щодо ціноутворення на ліки
- 08:59 Звинувачення Олександра Грановського у впливі на КНДІСЕ, Вовка та Чауса не підтвердились: ухвала суду
- 08:54 Вночі ворог ударив по пологовому будинку та лікарні на Дніпропетровщині та виправній колонії на Запоріжжі: багато загиблих
- 08:18 Риби повинні проявити терпіння у стосунках, а Дівам варто бути наполегливими: гороскоп на 29 липня
- 28.07 22:28 Які деталі роблять одяг недовговічним: знання цих нюансів допоможе вам уникнути розчарувань
- 28.07 22:02 Шоколадна насолода: готується так швидко, що ви не повірите
- 28.07 21:32 У фаті та з новою піснею: Катерина Бужинська підірвала мережу
- 28.07 21:03 Є кілька трюків: як швидко та смачно заготовити хрін
- 28.07 20:44 «Те, як нарізані овочі, впливає на смак салату», — кулінарка Оксана Вознюк
- 28.07 20:34 Єдиний син у матері: на Харківщині поліг захисник з Рівненщини
- 28.07 20:06 Персики, консервовані половинками: рецепт, в якому не потрібна стерилізація
Це гра у хованки: військовий експерт про захист F-16 в Україні
Україна намагається забезпечити найкращий можливий захист своїх винищувачів F-16, наданих союзниками. Ці літаки значно посилюють протиповітряну оборону від російських ракетних атак. За словами військового експерта, один фактор є особливо важливим.
«Ключ до виживання F-16 на землі полягає в тому, щоб його не виявляли, — сказав Kyiv Independent Пітер Лейтон з британського аналітичного центру Royal United Services Institute. - Існує лише короткий часовий проміжок між виявленням F-16 та запуском балістичних ракет».
Нові мобільні модулі технічного обслуговування та розгортання забезпечать кращий захист літака. Вони також дозволять використовувати «менш ймовірні аеродроми, такі як короткі та цивільні злітно-посадкові смуги або віддалені частини великих військових аеродромів».
«Потім F-16 широко розосереджуються, так що не всі вони будуть знищені, якщо один з них буде виявлено та атаковано. Це гра в хованки», — каже Лейтон.
Раніше повідомлялося про обставини, за яких ВПС України втратили літак Mirage-2000.
Фото з сайту Командування Повітряних Сил ЗС981
Читайте нас у Facebook
В цьому Україна перша у світі: генерал США про те, що неможливо утримати територію лише за допомогою дронів
Овнам — «Маг», Левам — «Сила», а Близнюкам — «Колесо Фортуни»: Таро-прогноз та поради карт на 29 липня