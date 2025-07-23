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ВПС України втратили Mirage-2000: як це сталося
В Україні, яка бореться з російською агресією, розбився винищувач Mirage-2000. Про це повідомили в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.
«Увечері 22 липня 2025 року, під час виконання польотного завдання на винищувачі Mirage-2000, сталася відмова авіаційної техніки, про що пілот доповів керівнику польотів. Далі діяв грамотно, як належить у кризових ситуаціях, і успішно катапультувався. Пошуково-рятувальна команда знайшла льотчика, стан стабільний. На землі — без постраждалих. Призначено спеціальну комісію, для встановлення причин авіаційної події», — йдеться у повідомленні.
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту.
«Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту! Прохання до медіа та профільних експертів не вдаватися до передчасних висновків. Із технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне — живий-здоровий, і без наслідків на землі! Тримаймо стрій!» — йдеться у повідомленні.
Як писали «ФАКТИ», нещодавно загинув пілот F-16, який відбивав нічну атаку ворога по Україні.
Ілюстративне фото399
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