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Україна

Чудово, але недостатньо: постачання F-16 Україні набирає обертів

17:24 27 травня 2025
F-16

росія зараз здійснює масовані повітряні атаки проти України. Повітряна оборона країни все ще недостатньо сильна, але оснащення винищувачами F-16 стає дедалі масштабнішим. Нідерланди вже відправляють останню партію. Про це повідомляє міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс.

Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі будуть поставлені. Невідомо, скільки F-16 буде в останній партії. Нідерланди поставили перші винищувачі у жовтні 2024 року, а інші — у лютому цього року. Також у жовтні 2024 року Україна отримала шість винищувачів F-16 з Норвегії. Данія оголосила минулого лютого про передачу Києву дванадцяти з 19 обіцяних винищувачів. Загалом це становить 42 літаки. Україні ж було обіцяно 79 F-16.

Україна вже втратила три винищувачі F-16. Оскільки Україна отримала перші винищувачі Mirage з Франції в лютому, майбутня поставка з Нідерландів означатиме, що понад 40 західних літаків будуть на озброєнні українських Повітряних сил. Рік тому не було жодного.

З огляду на нинішню високу загрозу атак російських безпілотників та крилатих ракет, близько 40 винищувачів — це чудова, але недостатня допомога. За словами президента Зеленського, Києву потрібно щонайменше 120 F-16 для належного захисту свого повітряного простору.

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Україні також потрібно більше наземних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, для протидії балістичним ракетам.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ВПС США витягують старі та неробочі F-1 зі своєї бази зберігання, щоб відправити до України на запчастини для F-16.

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