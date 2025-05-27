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Чудово, але недостатньо: постачання F-16 Україні набирає обертів
росія зараз здійснює масовані повітряні атаки проти України. Повітряна оборона країни все ще недостатньо сильна, але оснащення винищувачами F-16 стає дедалі масштабнішим. Нідерланди вже відправляють останню партію. Про це повідомляє міністр оборони цієї країни Рубен Брекельманс.
Це означає, що всі 24 обіцяні винищувачі будуть поставлені. Невідомо, скільки F-16 буде в останній партії. Нідерланди поставили перші винищувачі у жовтні 2024 року, а інші — у лютому цього року. Також у жовтні 2024 року Україна отримала шість винищувачів F-16 з Норвегії. Данія оголосила минулого лютого про передачу Києву дванадцяти з 19 обіцяних винищувачів. Загалом це становить 42 літаки. Україні ж було обіцяно 79 F-16.
Україна вже втратила три винищувачі F-16. Оскільки Україна отримала перші винищувачі Mirage з Франції в лютому, майбутня поставка з Нідерландів означатиме, що понад 40 західних літаків будуть на озброєнні українських Повітряних сил. Рік тому не було жодного.
З огляду на нинішню високу загрозу атак російських безпілотників та крилатих ракет, близько 40 винищувачів — це чудова, але недостатня допомога. За словами президента Зеленського, Києву потрібно щонайменше 120 F-16 для належного захисту свого повітряного простору.
Україні також потрібно більше наземних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot, для протидії балістичним ракетам.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ВПС США витягують старі та неробочі F-1 зі своєї бази зберігання, щоб відправити до України на запчастини для F-16.36
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