У середньому 150 дронів на добу: експерт розповів, чому атаки в 2000 дронів щодня нереальні

Поступово зростаючі атаки БпЛА на українські міста не говорять про можливості окупантів наростити такі удари до 2000 дронів на день. Для цього у ворога явно не вистачає сил, адже його можливості виробництва дронів обмежуються приблизно 50 000 одиницями на рік.

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Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, нагадуючи, що Повітряні сили ЗСУ закликають обережно коментувати інформацію про посилення дронових атак з боку країни-окупантки по території України. На думку начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, такі повідомлення у своїх цілях використовує московська пропаганда.

Як підтвердження експерт наводить статистику використання дронів:

у ніч на 21 липня — 200 ударних дронів типу «Шахед» та 200 імітаторів;

на 22 липня — всього 42 дрони обох типів;

на 23 липня — 71 дрон.

Наведена статистика, як підкреслює експерт, свідчить, що у росіян немає можливості атакувати територію нашої країни з використанням тисяч ударних безпілотників. Реальна кількість безпілотників, які росія може використовувати одночасно, значно менша за гучні заяви.

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Так, сумарні можливості рф з виробництва ударних безпілотників становили близько 50 тис. одиниць на рік. Після того, як Сили оборони України завдали ударів по виробничих потужностях російського ВПК, можливості створювати нові дрони в рф знизилися, а заяви про те, що росія щодня може застосовувати для ударів по Україні тисячі безпілотників, на переконання Дмитра Снєгирьова, є елементами російської ІПСО.

«Завод „Алабуга“, побудований у 2023 році, зокрема за безпосередньої участі іранських фахівців. Його проєктна потужність — 6 тис. безпілотників на рік. Можливості після реконструкції виробництва збільшилися до 10 тис. Є аналогічне підприємство „Купол“ (м. Іжевськ), що виробляє до 15 тис. безпілотників на рік, та підприємство „Кронштадт“ (м. Дубна, Московська область), по якому були завдані удари українськими безпілотниками. Наразі „Кронштадт“ припинив свою виробничу діяльність. Тому сумарна можливість рф з виробництва ударних безпілотників типу „Герань-2“, „Герань-3“ — це близько 45 тис., до 50 тис. максимум на рік», — перераховує експерт виробництва рф з випуску дронів та їх можливості.

За даними ГУР МОУ, рф виробляє до 170 «шахедів» та дронів-імітаторів на добу, до кінця року виробництво російських безпілотників може зрости до 190 одиниць на добу.

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Українські безпілотники Сил оборони України та ГУР МОУ неодноразово завдавали ударів не лише по заводах, які виробляють безпосередньо ударні дрони, а й по місцях, де виробляють їхні складові. Наприклад, був атакований завод у Саранську, єдиний у росії, де виробляється оптоволоконний кабель для безпілотників. Також українські сили атакували завод у Єльці, де виробляли акумулятори для БпЛА. Завод у Тамбові, атакований днями, також займався виготовленням безпілотників.

Нагадаємо, 24 червня у Таганрозі Ростовської області було атаковано завод «Атлант-Аеро», що спеціалізується на компонентах бойових безпілотників та систем управління.

Наслідком цього, та ударів Ізраїлю та США по Ірану, стала нестача комплектуючих для виробництва дронів у рф, тож остання може перенести виробництво до КНДР. Це найбільш ймовірний варіант подальшого розвитку подій, за якого російська федерація за рахунок використання дешевої робочої сили в КНДР намагатиметься масштабувати виробництво ударних безпілотників як для себе, так і для північнокорейської армії.

Водночас експерт нагадує, що володимир путін ще у своєму виступі 30 вересня 2022 року акцентував на тому, що під час Другої світової війни антигітлерівські союзники відкрили так званий «ящик Пандори», використовуючи тактику килимових бомбардувань німецьких міст Кельн та Дрезден. Іншими словами, ще у 2022 році російський диктатор давав зрозуміти країнам Заходу про можливість ударів по мирних жителях, по цивільній інфраструктурі українських міст.

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Слід також зазначити, що зростання кількості та масштабності ударів можна розглядати як елемент військово-політичного тиску з боку росії. Це спроба вплинути на політичне керівництво України через збільшення терору проти цивільного населення.

«Таким чином, інформацію про „плани“ росії збільшити виробництво ударних дронів потрібно сприймати критично. Часто такі заяви мають подвійне трактування та використовуються для тиску або для внутрішньої пропаганди. Не все, що в планах, обов’язково буде реалізовано, особливо враховуючи ефективність українських превентивних операцій та удари по виробничих об’єктах противника», — резюмує експерт.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що у країні запускається масштабне виробництво дронів-перехоплювачів.

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