Астрологи назвали п'ять знаків Зодіаку, на які в останні дні липня чекає успіх, а знавці карт Таро зробили розклад для всіх представників зодіакального кола на перший день нового робочого тижня — 28 липня.

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ОВЕН — Туз Жезлів

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Овнів рекомендує знаку не розпорошувати сили на другорядні справи, повністю зосереджуючись на робочих завданнях, пише slovofraza.com. Зусилля знака буде оцінено, як би не був важкий цей шлях. Карта Таро рекомендує Овнам діяти рішуче, але й не втрачати гнучкості у підходах. День очікується насиченим, повним викликів та несподіваних подій. Він чудово підходить для початку нових проєктів чи реалізації давно задуманого.

ТЕЛЕЦЬ — Верховний Жрець

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Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Тельців рекомендує знаку бути мудрим та терплячим у спілкуванні з оточуючими, не вимагати від них надто багато. Добрі наміри та впевнена неквапливість подіють краще, ніж аврал та причіпки. День сприятливий для духовних практик, роздумів та ухвалення важливих рішень.

БЛИЗНЮКИ — Лицар Мечів

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Близнюків рекомендує бути готовим до активних дій і, не виключено, до конфліктних ситуацій. Карта Таро попереджає, що знак зіткнеться із ситуацією, в якій йому доведеться обстоювати свої інтереси. Це можуть бути як просто непорозуміння з оточуючими, так і обмова. Близнюкам радять виявляти наполегливість та холодний розрахунок, щоб вирішити все на свою користь.

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РАК — Трійка Мечів

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Раків попереджає знак про можливість емоційних випробувань, конфліктів, пов'язаних з близькими людьми. Карта Таро рекомендує Ракам відкрито говорити про свої почуття, а не замикатися в собі — щирість допоможе згладити конфлікт. Виклик дня — навчитися відпускати старі образи та вміти дивитися на те, що відбувається, з іншого боку.

ЛЕВ — Король Денаріїв

Таро-розклад на 28 липня 2025 року для Левів попереджає про досить важкий день, який може бути пов'язаний з подоланням особистих страхів або виходом із зони комфорту. Не виключено, що Левам доведеться серйозно попрацювати над проектом, що вимагає багато сил, проте на перший погляд перспективним не виглядає. Проте набутий досвід буде безцінним. Порада дня — не боятися виправданого ризику.

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ДІВА — Двійка Денаріїв

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Дів радить знаку звернути увагу на те, що його оточує. Можливо, у знака виникне бажання змінити коло спілкування або переглянути пріоритети. Порада карти — вміти бути гнучким та адаптивним. День підходить для початку чогось нового, проте все має відбуватися продумано і поступово — без різких рухів.

ТЕРЕЗИ — Четвірка Кубків

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Терезів попереджає про день роздумів та подолання внутрішніх бар'єрів. Те, що відбуватиметься, може здатися перевіркою на міцність. Порада карти — пройти через труднощі і стати більш впевненим у собі. Важливо аналізувати свої дії, а не прокрастинувати. І вже надвечір Терези зможуть відчути, що зусилля були докладені не дарма.

СКОРПІОН — Трійка Жезлів

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Скорпіонів попереджає, що не слід за матеріальним забувати про духовне — інакше вся ця метушня врешті-решт викличе відчуття порожнечі. Порада карти — відновлення, відпочинок, нові ідеї. Завтра не слід поспішати та надмірно себе навантажувати. Якщо це можливо, варто займатися лише справами, які приносять радість та задоволення.

СТРІЛЕЦЬ — Світ

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Стрільців обіцяє подарунки долі та приємні несподіванки. Це може бути як зустріч із людиною, яка відіграє важливу роль у майбутньому, так і успіх на роботі. Карти радять Стрільцям бути готовими до змін та приймати подарунки долі з подякою, роблячи кроки назустріч новим можливостям.

КОЗЕРІГ — Диявол

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Козерогів радить знаку не піддаватися зневірі, негативним думкам і не накручувати себе. Карта попереджає, що страхи та ілюзії можуть завадити Козерогам бачити реальні перспективи. Тож завтра краще зосередитися на позитиві — успіх на боці знака. Порада дня — звільнитися від непотрібних уподобань, це зробить знак сильнішим.

ВОДОЛІЙ — Правосуддя

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Водоліїв припускає, що цей понеділок для знака стане днем відновлення справедливості. Водолії, яких образили, можуть отримати вибачення від кривдника. А якщо вони помилилися самі, то сьогодні буде можливість все виправити. Порада дня — поглянути на ситуацію об'єктивно та зробити перший крок до примирення.

РИБИ — Блазень

Таро-прогноз на 28 липня 2025 року для Риб не виключає, що знак може почуватися розгубленим перед майбутнім. Порада карти — рухатися вперед незважаючи на існуючі сумніви та неясність шляху. Рибам варто довіряти своїй інтуїції — і успіх буде на їхньому боці. День підходить для початку чогось нового та креативного підходу до справ.

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Фото — Pixabay

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