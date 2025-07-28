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Зарплата для розрахунку пенсії в Україні за місяць зросла на 2 тисячі гривень: що буде з виплатами
Згідно із пенсійним законодавством, на розмір пенсії впливають кілька чинників, зокрема, страховий стаж та розмір зарплатні, з якої сплачуватися соціальні внески. Також важливим чинником є середня зарплата, розмір якої щомісячно переглядається. Цей показник використовується в формулі, за якою пенсіонерам розраховують пенсії. Вираховується індивідуальний коефіцієнт, який показує співвідношення зарплатні людини до середньої зарплати по країні. Чим вища ваша зарплата, з якої сплачувалися податки, тим вищий коефіцієнт і, відповідно, тим вища пенсія.
Як повідомляють в Пенсійному фонді України, у порівнянні з червнем 2025 року середня пенсія в Україні збільшилася на дві тисячі гривень: з 20 355 гривень 40 копійок до 22 336 гривень 81 копійки. І це вплине на майбутній розрахунок пенсій громадян.
Варто зазначити, що влітку рівень середньої зарплатні різко збільшився у порівнянні з іншими місяцями поточного року.
Раніше незалежний консультант з пенсійних питань Сергій Коробкін порадив, як перевірити правильність нарахування пенсії.
Фото — Pixabay150
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